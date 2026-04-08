Nhiều nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông tái khẳng định ý chí và cam kết vững chắc trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác đặc biệt giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm và kỳ vọng to lớn của toàn Đảng và toàn thể Nhân dân Việt Nam dành cho ông - người đã lãnh đạo thành công công cuộc phát triển đất nước cường thịnh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng trên cơ sở thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước vào tháng 10-2025 tại Bình Nhưỡng, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân hai nước.

Thay mặt Chính phủ Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gửi thông điệp chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trong thông điệp, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, được xây dựng hơn ba thập kỷ với tình hữu nghị ngày càng bền chặt, sự tôn trọng lẫn nhau và với các lợi ích chung.

Nhà ngoại giao Mỹ đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, mở rộng giao lưu Nhân dân và cùng nhau nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phía Mỹ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và với Việt Nam nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho Nhân dân hai nước, đồng thời tiếp tục làm cho hai đất nước ngày càng an toàn hơn, vững mạnh và thịnh vượng hơn.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ vững bước trên con đường phát triển. Ông nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược giúp mở rộng hợp tác Việt Nam - Belarus về chất, với một trong những kết quả cụ thể đạt được trong thời gian qua là việc hai nước áp dụng chế độ miễn thị thực và khai trương đường bay thẳng.

Tổng thống Alexander Lukashenko khẳng định Belarus mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam vì lợi ích của Nhân dân hai nước.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định kết quả bỏ phiếu thể hiện niềm tin của Nhân dân Việt Nam đối với những kế hoạch của ông nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chính trị và kinh tế, cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhà lãnh đạo Kazakhstan nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Kazakhstan tại khu vực châu Á, bày tỏ tin tưởng bằng những nỗ lực chung quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích của Nhân dân hai nước.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn xa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước Việt Nam anh em đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế trong khu vực; uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng thống Mông Cổ bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của Nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã gửi các thư mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Đảng Bạch Nga Olga Chemodanova bày tỏ kính trọng việc Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội thống nhất bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, khẳng định đây là minh chứng cho thấy Nhân dân Việt Nam đánh giá cao uy tín chính trị và công lao của ông Tô Lâm đối với Tổ quốc. Người đứng đầu Đảng Bạch Nga nhấn mạnh Đảng Bạch Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước, vốn được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và các giá trị chung của hai nước. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergei Syrankov nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước cho thấy sự ghi nhận và tin tưởng sâu sắc của Nhân dân Việt Nam vì những cống hiến to lớn của ông trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa thịnh vượng. Ông khẳng định đảng viên Đảng Cộng sản Belarus đánh giá cao tình hữu nghị và đoàn kết anh em giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước; bày tỏ trân trọng việc hai Đảng có chung quan điểm về trật tự thế giới và trung thành với lý tưởng về công bằng xã hội. Cũng trong ngày 8-4, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã gửi các điện, thư chúc mừng Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhân dịp ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ