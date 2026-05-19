Học sinh 6 tuổi bắn cô giáo, hiệu phó phải ra tòa

Ngày 18/5, Ebony Parker - cựu phó hiệu trưởng trường tiểu học Richneck ở thành phố Newport News, bang Virginia - hầu tòa với 8 cáo buộc bỏ bê trẻ em nghiêm trọng, liên quan vụ học sinh 6 tuổi mang súng đến lớp bắn cô giáo.

Theo hồ sơ công tố, mỗi cáo buộc tương ứng với một viên đạn có trong khẩu súng lục Taurus 9 mm mà cậu bé mang đến trường. Nếu bị kết tội, Parker đối mặt mức án tối đa 5 năm tù cho mỗi tội danh.

Cáo trạng xác định, ngày 6/1/2023, cậu bé lấy khẩu súng do mẹ sở hữu hợp pháp, giấu vào cặp rồi mang đến trường tiểu học Richneck. Trong giờ học, học sinh này nổ súng khiến cô giáo Abigail Zwerner, 25 tuổi, bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cô Zwerner đang ngồi đọc sách cùng học sinh trong lớp. Nạn nhân phải nằm viện gần hai tuần, trải qua 6 ca phẫu thuật và đến nay vẫn chưa thể sử dụng hoàn toàn bàn tay trái. Một viên đạn hiện vẫn nằm trong lồng ngực, sát tim cô giáo.

Theo các chuyên gia pháp lý Mỹ, việc truy tố hình sự lãnh đạo trường học sau các vụ nổ súng trong trường là trường hợp hiếm gặp.

Bà Ebony Parker, cựu phó hiệu trưởng trường tiểu học Rickneck. Ảnh: AP

Vụ xả súng gây chấn động dư luận Mỹ, làm dấy lên câu hỏi vì sao một đứa trẻ 6 tuổi có thể mang súng vào trường và bắn giáo viên.

Theo cáo buộc, sáng hôm xảy ra vụ việc, một nhân viên trường học đã báo cho nữ hiệu phó rằng cậu bé có thể mang súng đến lớp. Tuy nhiên, bà bị cho là không có biện pháp xử lý hay kiểm tra kịp thời.

Cơ quan công tố cho rằng bà Parker có trách nhiệm bảo vệ giáo viên và học sinh sau khi nhận được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn.

Vài giờ sau, vụ nổ súng xảy ra. Dù bị thương nặng, cô giáo Abigail Zwerner vẫn cố đưa học sinh rời khỏi lớp trước khi ngất xỉu trong văn phòng trường.

Tháng 11 năm ngoái, bồi thẩm đoàn phán quyết ban giám hiệu trường phải bồi thường cho cô Zwerner 10 triệu USD trong vụ kiện dân sự.

Cậu bé 6 tuổi không bị truy tố. Tuy nhiên, mẹ của em sau đó bị kết án gần 4 năm tù về tội bỏ bê trẻ em và vi phạm liên quan vũ khí theo luật liên bang. Theo lời khai với nhà chức trách, cậu bé đã trèo lên nóc tủ để lấy khẩu súng được mẹ cất trong túi.

Tác giả: Hải Thư

