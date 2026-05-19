Đề xuất thành lập Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Theo dự thảo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đáp ứng tiêu chí Cục loại 1. Đơn vị này tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý nhà nước về Công báo; tổ chức quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và được bố trí hơn 30 biên chế. Cục có các ban, phòng và đơn vị sự nghiệp công lập là Báo điện tử Chính phủ. Cục trưởng được ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý, trong đó có hướng dẫn tích hợp thông tin với cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.

Đơn vị này được giao quản lý nhà nước về Công báo, đồng thời được phân cấp quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, tài chính và tài sản. Cơ cấu tổ chức gồm các ban, phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập là Báo điện tử Chính phủ.

Dự thảo dẫn chỉ đạo của Thường trực Chính phủ hồi tháng 4, yêu cầu nghiên cứu tổ chức lại mô hình Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo hướng nâng cao vị thế, vai trò là trung tâm thông tin của Chính phủ và Thủ tướng, đồng thời không làm phát sinh bộ máy, biên chế và cán bộ.

Theo quy định hiện hành, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là tổ chức hành chính cấp Cục trực thuộc Văn phòng Chính phủ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tổng hợp, xử lý thông tin báo chí, dư luận.

Cổng đồng thời tổ chức thông tin, truyền thông về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trên môi trường mạng; quản lý, cung cấp thông tin của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; kết nối, tích hợp thông tin với cổng thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương; quản lý nhà nước về Công báo.

Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ cơ bản vẫn giữ nguyên như hiện hành, gồm: Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp luật, Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Nội chính, Vụ Tổ chức công vụ, Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I), Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Vụ Thư ký - Biên tập, Vụ Hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Chuyển đổi số, Cục Quản trị - Tài vụ, Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net