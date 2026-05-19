Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2026

Sau khi nghe nội dung công dân trình bày và báo cáo của các Sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận: Đối với nội dung ông Hoàng Văn Liên, trú tại xóm Tân Sơn 4, xã Văn Hiến phản ánh việc UBND huyện Đô Lương (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006 cho gia đình ông Nguyễn Tất Đông chồng lấn lên diện tích đất nghĩa trang dòng họ Hoàng Văn, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Tổ công tác liên ngành do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, UBND xã Văn Hiến kiểm tra, rà soát, kết luận vụ việc theo quy định pháp luật. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15/6/2026.

Đối với nội dung ông Lê Văn Cường, trú tại xóm Quang Sơn 1, xã Văn Hiến (được bà Nguyễn Thị Bình ủy quyền) kiến nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông từ đất vườn sang đất ở, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Văn Hiến kiểm tra, kết luận, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo quy định pháp luật. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15/6/2026. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND xã Văn Hiến trong quá trình giải quyết vụ việc.

Đối với nội dung ông Nguyễn Đình Dung, trú tại khối Kim Chi, phường Vinh Hưng kiến nghị cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất được UBND xã Nghi Liên giao năm 2005 (thuộc trường hợp giao đất không đúng đối tượng), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các trường hợp tương tự như hộ ông Nguyễn Đình Dung để tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi của công dân và phù hợp với quy định pháp luật; đề nghị công dân chờ kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền.

Đối với nội dung ông Nguyễn Huy Thái, trú tại khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng kiến nghị thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ gia đình ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự án kéo dài đường băng Cảng hàng không Quốc tế Vinh để ổn định cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng thành lập Tổ công tác liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND phường Vinh Hưng kiểm tra hiện trạng, đề xuất phương án giải quyết theo quy định pháp luật. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15/6/2026.

Đối với nội dung ông Trần Huy Hường, trú tại số nhà 300, đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Phú (được ông Nguyễn Hữu Bình, phường Thành Vinh ủy quyền) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác định lại diện tích đất ở còn lại (sau khi thu hồi đất thực hiện Dự án đường Lý Thường Kiệt kéo dài) để thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh rà soát, hướng dẫn UBND phường Thành Vinh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Vinh thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đảm bảo quy định pháp luật. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15/6/2026.

Đối với nội dung bà Nguyễn Thị An Hằng, trú tại khối 10 (Lê Lợi), phường Thành Vinh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại nghĩa vụ tài chính về đất đai khi giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà, giao UBND phường Thành Vinh rà soát, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân phù hợp với quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15/6/2026.

Đối với nội dung ông Nguyễn Duy Bình, trú tại xóm Trường Sơn, xã Đông Lộc kiến nghị các nội dung: Giải quyết quyền sử dụng đối với thửa đất số 67, tờ bản số 46, xã Đông Lộc; không đồng ý việc bố trí Nhà máy sản xuất xốp Hưng Luận tại Cụm công nghiệp Trường Thạch vì ông cho rằng sẽ gây ô nhiễm môi trường. Nội dung công dân kiến nghị giải quyết quyền sử dụng đối với thửa đất số 67, tờ bản số 46, xã Đông Lộc đã được UBND xã kiểm tra, ban hành Kết luận số 02/KL-UBND ngày 24/3/2026. Nếu công dân không đồng ý có quyền gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND xã Đông Lộc để xem xét, giải quyết khiếu nại (lần đầu) theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Nội dung công dân kiến nghị không bố trí Nhà máy sản xuất xốp Hưng Luận tại Cụm công nghiệp Trường Thạch làm không có cơ sở vì Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Hiện nay, Dự án đang triển khai các thủ tục theo quy định, chưa đi vào hoạt động sản xuất. Do đó, chưa có cơ sở kết luận Dự án không đảm bảo quy chuẩn môi trường hoặc phải dừng, hủy bỏ theo kiến nghị của công dân.

Đối với nội dung ông Nguyễn Viết Thà (được ông Trần Văn Dành, trú tại thôn Sơn Long, phường Tân Mai ủy quyền) khiếu nại phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An). Nội dung khiếu nại của công dân đã được Chủ tịch UBND phường Tân Mai giải quyết (lần đầu) tại Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 06/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết (lần hai) tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 theo quy định của Luật Khiếu nại; nếu công dân không đồng ý có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Đối với nội dung bà Đặng Thị Hương Lan, trú tại ngõ 74, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh kiến nghị UBND phường Thành Vinh giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 08 hộ gia đình đang sinh sống tại Khu tập thể Tòa án nhân dân tỉnh để ổn định cuộc sống. Khu đất tập thể Tòa án nhân dân tỉnh hiện nay đã được Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục giao trả về địa phương quản lý. Do đó, giao UBND phường Thành Vinh khẩn trương triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục để giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định pháp luật. Đề nghị công dân chờ kết quả giải quyết của UBND phường Thành Vinh.

Đối với nội dung bà Nguyễn Thị Lộc, trú tại Khối Thịnh Mỹ, phường Hoàng Mai khiếu nại bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đối với gia đình bà. Nội dung khiếu nại của công dân đã được Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai giải quyết (lần đầu) tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 22/9/2025; Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết (lần hai) tại Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 23/4/20262026 theo quy định của Luật Khiếu nại; nếu công dân không đồng ý có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

