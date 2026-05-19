Nghệ An lập tổ công tác liên ngành chống xâm phạm sở hữu trí tuệ

Chi cục QLTT Nghệ An kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: Trần Anh Tuấn

Nghệ An tăng cường kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ cao

Việc thành lập tổ công tác liên ngành ở Nghệ An được thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ.

Đây là nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, tổ công tác được thành lập trên cơ sở huy động sự phối hợp của các sở, ngành và lực lượng chức năng liên quan ở Nghệ An để triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Các cơ quan chức năng sẽ tập trung rà soát những lĩnh vực, địa bàn và nhóm hàng hóa có nguy cơ cao xảy ra vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; chú trọng các hành vi có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức. Hoạt động kiểm tra được tăng cường đối với quá trình sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, đặc biệt là trên môi trường số, các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội ở Nghệ An.

Bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các thành viên tổ công tác chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm và kịp thời xử lý theo quy định.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, các đơn vị liên quan sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ tới doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và người dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Tổ công tác đồng thời có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh Nghệ An triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu hàng hóa và sản phẩm của doanh nghiệp, các chủ thể sản xuất trên địa bàn.

Quá trình thực hiện được yêu cầu bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc thành lập tổ công tác liên ngành là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương liên quan ở Nghệ An được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với tổ công tác trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, thực chất, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn