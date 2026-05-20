Giai đoạn 2026 - 2030, Nghệ An phấn đấu vận động nguồn lực xã hội khoảng 135,250 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Tại Đề án, UBND tỉnh phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030, sẽ vận động nguồn lực xã hội khoảng 135,250 tỷ đồng hỗ trợ cho 284.000 đến 300.000 lượt trẻ em thông qua các hoạt động: Tổ chức khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật cho ít nhất 46.000 lượt trẻ em; hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho 630 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và các loại khuyết tật khác, giúp các em có cơ hội phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng; triển khai hỗ trợ dinh dưỡng học đường cho 20.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng đặc biệt khó khăn; đặc biệt chú trọng hỗ trợ giáo dục hòa nhập và can thiệp sớm cho khoảng 6.000 lượt trẻ em mắc chứng tự kỷ hoặc rối loạn phát triển.

Trao tặng từ 13.000 - 15.000 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh nghèo vượt khó; Hỗ trợ 4.000 xe đạp và 10.000 bộ đồ dùng học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 công trình trường lớp, nhà bán trú hoặc thư viện số tại các địa bàn khó khăn; Cung cấp 1.200 xe lăn và các dụng cụ hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật; Hỗ trợ 12.000 suất đồ ấm (áo ấm, chăn ấm) cho trẻ em các xã biên giới, miền núi cao trong mùa đông;…

Theo đó, đối tượng vận động là các hội, tổ chức từ thiện và các tổ chức phi Chính phủ; các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác thuộc Mặt trận Tổ quốc; các doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Đối tượng thụ hưởng của Đề án gồm: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Đó là rà soát, lập "Hồ sơ theo dõi nhu cầu hỗ trợ" của ba nhóm trẻ em: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng, áp dụng phần mềm quản lý, số hóa toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ theo dõi nhu cầu để xây dựng "Bản đồ nhu cầu", tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, vận động, phân bổ nguồn lực đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tuyên truyền hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm...

Cùng với đó, thực hiện các nhóm giải pháp, gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội; đổi mới phương thức huy động, điều phối nguồn lực; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ.

Tại Đề án, UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì, tham mưu xây dựng các nội dung của Đề án, đảm bảo hiệu quả, đạt các nội dung vận động đề ra. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh…

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên căn cứ nhiệm vụ của tổ chức mình, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ nguồn lực thực hiện, giám sát việc thực hiện Đề án theo quy định.

UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, ban, ngành, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tích cực đóng góp kinh phí, đồng thời có kế hoạch thực hiện hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ nguồn vận động, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả, theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc rà soát, lập "Hồ sơ theo dõi nhu cầu", đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của số liệu.

Phối hợp chặt chẽ với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh khảo sát, thống kê số liệu về các nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức triển khai, giám sát các hoạt động trao tặng, hỗ trợ tại địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Sở Y tế theo quy định…

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 992.281 trẻ em, chiếm tỷ lệ 27,52% tổng dân số. Trong đó, có 15.381 em có hoàn cảnh đặc biệt và 116.761 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (tổng 132.142 em, chiếm tỷ lệ 13,3% tổng số trẻ em toàn tỉnh). Số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là rất lớn, song nguồn lực từ ngân sách dành cho công tác hỗ trợ trẻ em còn hạn chế. Ngoài trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, còn có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác như: Trẻ em có cha hoặc mẹ không có việc làm, sống trong gia đình có mức sống trung bình; Trẻ em có cha hoặc mẹ là người khuyết tật đặc biệt nặng, cha hoặc mẹ là người tàn tật không có khả năng lao động, người còn lại công việc không ổn định, thu nhập thấp; Trẻ em có cha hoặc mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, tâm thần, bệnh nặng phải điều trị dài ngày, người còn lại công việc không ổn định, thu nhập thấp; Trẻ em có cha hoặc mẹ đột ngột bị mất hoặc giảm thu nhập, không đảm bảo được mức sống tối thiểu.... cũng rất cần sự quan tâm của cộng đồng xã hội.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn