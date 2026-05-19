Nghệ An đón Đội Quy tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mùa khô 2025-2026

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự buổi lễ; Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ CHQS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi lễ; tham dự lễ đón có đại biểu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, các phòng chức năng Quân khu 4, đại biểu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lộc.

Quang cảnh lễ đón.

Thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức lực lượng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun (nước CHDCND Lào).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Đội Quy tập đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào trong công tác khảo sát, xác minh thông tin, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ CHQS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ đón.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đội đã tổ chức lực lượng thành 4 hướng hoạt động trên địa bàn các tỉnh của Lào. Dù điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thông tin về phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, song cán bộ, nhân viên đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết quả, mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, tại tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Xay Sổm Bun quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Viêng Chăn quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị và phương tiện.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Trọng Sâm, Trưởng Phòng Chính sách, Thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, trao quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập còn tích cực làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Trong mùa khô vừa qua, đơn vị đã phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân; hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm, vật chất cho nhân dân các địa phương nơi đơn vị đóng quân và làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn An biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập; đồng thời khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng trao quà của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Văn An trao quà của Bộ CHQS tỉnh tặng cán bộ, nhân viên Đội Quy tập.

Đại tá Nguyễn Văn An yêu cầu, thời gian tới Đội Quy tập cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức tổng kết nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng chặt chẽ, đúng quy định; giải quyết tốt chế độ, chính sách, phép tiêu chuẩn cho cán bộ, nhân viên sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn. Cùng với đó, nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tổ chức huấn luyện bổ sung, làm tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ mùa khô tiếp theo.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh mong muốn, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Đội Quy tập hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới; góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại trên đất nước bạn Lào trở về với đất mẹ quê hương.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mùa khô 2025-2026.

Tác giả: Vinh Nguyễn

Nguồn tin: baoquankhu4.com.vn