Bé 6 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, liệt cơ toàn thân do rắn cắn

Ngày 19-5, tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết các y, bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cứu chữa một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị rắn cắn. Nạn nhân được xác định là cháu L.A.T. (SN 2020, ngụ xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa).

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi bị rắn cắn đã cải thiện rõ rệt

Trước đó, sáng 10-5, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi T. trong tình trạng ý thức lơ mơ, môi tím tái, khó thở nhiều, cơ lực toàn thân giảm nặng, đồng tử giãn rộng, phản xạ ánh sáng kém, phổi giảm thông khí và tăng tiết nhiều đờm dãi.

Theo thông tin gia đình cung cấp, khoảng 2 giờ ngày 10-5, khi đang ngủ, bé gái xuất hiện các triệu chứng đau họng, sụp mi, không nôn. Đến 6 giờ cùng ngày, bé có biểu hiện đau bụng, nôn, khó thở nhiều, chân tay không cử động được nên gia đình nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tại mặt trong đùi trái của bệnh nhi có 2 vết thương nề đỏ nhẹ, cách nhau khoảng 3 mm. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi, suy hô hấp độ 3, liệt cơ toàn thân do rắn cạp nia cắn (chưa xác định được thời điểm bị rắn cắn).

Ngay sao đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã hỗ trợ hô hấp, cho bệnh nhi thở máy, sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu và xử lý các biến chứng liên quan.

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, đến nay tình trạng bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, cơ lực toàn thân phục hồi tốt, có thể tự thở, đã cai máy thở thành công, ăn uống được qua đường miệng và chức năng phổi cũng tiến triển tích cực hơn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động