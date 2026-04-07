Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức sáng 7-4 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước thể hiện sự tin tưởng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của ông Tô Lâm và sự đánh giá cao về những thành tựu, đóng góp to lớn và sự cống hiến không mệt mỏi của ông trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng với các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam anh em giành được những thành tựu mới, to lớn và quan trọng hơn nữa.

Nhà lãnh đạo Lào khẳng định sẵn sàng cùng kề vai sát cánh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai bên ngày càng phát triển hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa hai nước là phù hợp với lợi ích chung của hai Đảng, hai quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời bày tỏ coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ hai nước, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục duy trì, trao đổi chiến lược, định hướng xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược" tiến lên phía trước, không ngừng làm lớn mạnh sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, qua đó mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước.

Hai ông nhấn mạnh đây là minh chứng cho năng lực lãnh đạo xuất sắc và quyết tâm mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc đưa đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng, giành được nhiều thắng lợi to lớn, phát triển nhanh chóng và toàn diện trên mọi lĩnh vực cũng như giữ vai trò quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo Campuchia tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ Campuchia - Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và nâng lên tầm cao mới; khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường quan hệ song phương và đa phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Tổng bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước, đánh giá quyết định của Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ uy tín chính trị cao nhất của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự ủng hộ rộng rãi nhất đối với đường lối phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và bảo vệ quyền lợi của đất nước trên trường quốc tế.

Tổng thống Nga Putin tin tưởng rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch nước sẽ tạo điều kiện tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ vui mừng được tiếp tục đối thoại xây dựng và phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về các chủ đề quan trọng của hợp tác song phương, hợp tác khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có thông điệp chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ kế đó mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tác giả: Duy Linh

