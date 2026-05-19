Nghệ An tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào

Theo kế hoạch, ngày 21.5, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh trân trọng tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về với đất mẹ

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào tham gia đón đồng đội về với quê hương

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm nhằm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết quốc tế cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tác giả: Trần Huấn

Nguồn tin: baovanhoa.vn

