Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho 6 Phó thủ tướng và Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Ngoại giao - Ảnh: TTXVN

Ngày 8-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phải là bước chuyển lên nấc thang phát triển cao hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Đồng thời trao các quyết định bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã trao quyết định bổ nhiệm các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, là nhiệm kỳ đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và là giai đoạn bản lề quyết định việc Việt Nam có vươn lên một tầm cao phát triển mới hay không.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với một nền tảng đã được củng cố nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức đan xen.

Yêu cầu đặt ra là chất lượng tăng trưởng phải cao hơn, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; năng lực cạnh tranh phải được nâng cao rõ rệt.

Khả năng tự chủ chiến lược phải được củng cố vững chắc; hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia phải được nâng tầm cao hơn, hiện đại hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ nhiệm kỳ này không chỉ là sự tiếp nối mà phải là bước chuyển lên nấc thang phát triển cao hơn, kết quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của Nhân dân và vị thế, uy tín của đất nước.

Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho các Bộ trưởng - Ảnh: TTXVN

Xây dựng một Chính phủ thực sự liêm chính, trong sạch, gần dân, vì dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tập trung đặc biệt việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Chính phủ phải nâng cao năng lực tổ chức thực thi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và pháp luật Nhà nước, làm cho pháp luật và nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, minh bạch hơn, nhất quán hơn.

Người dân, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm khi đầu tư, sáng tạo và làm ăn chân chính, mỗi quyết định quản lý nhà nước trở thành một nhân tố thúc đẩy phát triển.

Chính phủ phải hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo, mở đường cho đổi mới, sáng tạo, nói đi đôi với làm, đã hứa phải làm, đã làm phải có kết quả, đã phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Mỗi thành viên Chính phủ phải là người gánh vác trách nhiệm quốc gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình, phải đặt lợi ích chung của quốc gia, hiệu quả chung của nền kinh tế, sự thuận lợi của người dân và doanh nghiệp lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới...

Đồng thời, Chính phủ phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của khu vực kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Thật sự bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội phát triển theo pháp luật.

Xóa bỏ tư duy phân biệt đối xử, cơ chế xin - cho, sự nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, xem xét tiếp tục bỏ bớt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Chính phủ phải có tầm nhìn đi trước một bước, chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Xây dựng một Chính phủ thực sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, gần dân, vì dân, chống cho được bệnh nóng vội, hình thức, bệnh thành tích, giáo điều, dân túy, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, nói nhiều làm ít, nói to làm nhỏ...

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cán bộ trong Đảng ủy Chính phủ, thành viên Chính phủ luôn đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng kỷ luật, kỷ cương. Không ngừng rèn luyện phẩm chất và nâng cao năng lực dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và hành động quyết liệt, hiệu quả. Tập trung xây dựng Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, hệ thống hành chính Nhà nước liêm chính, hành động, trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, do dân, vì dân và sẵn sàng phục vụ Nhân dân...

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ