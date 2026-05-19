Trang nghiêm nghi lễ thượng cờ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ghi nhận của Người Đưa Tin, đúng 5h50, đoàn thượng cờ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc "Tiến bước dưới quân kỳ".

Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Theo sau là đội tiêu binh với 34 chiến sĩ, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập năm 1944, là đơn vị tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình có ý nghĩa rất quan trọng của quốc gia, được xem như biểu tượng của Việt Nam, của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Thủ đô Hà Nội. Với nhiều du khách, lễ thượng cờ tại Lăng Bác không chỉ là nghi lễ thường nhật mà còn là trải nghiệm giàu cảm xúc khi tới Thủ đô đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 5h50, đội tiêu binh thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng bước ra từ phía khu vực chuẩn bị, đội hình hàng ngang, quân phục chỉnh tề, di chuyển theo khẩu lệnh và nhạc nghi lễ.

Khi vào vị trí chân cột cờ, các chiến sĩ thực hiện các động tác chuẩn bị theo quy định.

Ba chiến sĩ mang khay đựng quốc kỳ tách khỏi đội hình tiến về cột cờ, chuẩn bị các nghi thức trang trọng.

Từng động tác của các chiến sĩ được thực hiện hết sức chuẩn xác.

Trên nền nhạc Quốc ca Việt Nam, lá Quốc kỳ được từ từ kéo lên.

Quốc kỳ được kéo lên theo nhịp đều, dây cờ được điều khiển nhịp nhàng, bảo đảm lá cờ di chuyển ổn định lên đỉnh cột cờ.

Trong suốt quá trình thực hiện nghi lễ, khu vực Quảng trường duy trì trạng thái tĩnh, phục vụ nghi thức thượng cờ theo quy định.

Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên Quảng trường Ba Đình chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ hằng ngày thu hút được nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan, chứng kiến, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm của đất nước.

Sau khi Quốc kỳ được kéo lên tới đỉnh cột cờ, đội tiêu binh thực hiện động tác kết thúc nghi lễ theo điều lệnh, nhanh chóng ổn định đội hình và trở về vị trí tập kết.

Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng

