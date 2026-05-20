Nghệ An sẽ tiếp nhận 165 công chức cấp xã từ người hoạt động không chuyên trách trong năm 2026

Theo số liệu rà soát từ cơ quan chức năng, tính đến ngày 16/4/2026, Nghệ An hiện có 4.812 cán bộ, công chức cấp xã. Đối chiếu với quy định, toàn tỉnh hiện đang còn thiếu hụt 398 biên chế công chức.

Nhằm kịp thời bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo từng vị trí việc làm để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ của cơ sở, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng đợt này với tổng chỉ tiêu tiếp nhận là 165 công chức cấp xã tại 63 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Việc tiếp nhận đảm bảo các nguyên tắc thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan và đúng quy định pháp luật.

Người đăng ký dự tuyển đợt này phải là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 01/7/2025. Đồng thời, các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện bắt buộc sau: Đã tốt nghiệp Đại học trở lên, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với khung năng lực và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; phải có đủ từ 05 năm công tác trở lên theo đúng quy định pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (được cộng dồn nếu thời gian đóng không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần). Đặc biệt, công việc đã và đang làm phải có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận; Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo Luật Cán bộ, công chức; không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật hoặc thi hành quyết định kỷ luật của Đảng và pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch cấp tỉnh để đánh giá các ứng viên. Theo đó, Hội đồng sẽ kiểm tra về hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển. Đồng thời, tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức vấn đáp (thang điểm tối đa là 100 điểm).

Người trúng tuyển phải có hồ sơ hợp lệ và đạt điểm sát hạch từ 50 điểm trở lên, xét theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu của từng vị trí việc làm tại từng địa phương.

Trường hợp có từ 02 người trở lên bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, thứ tự ưu tiên được xác định lần lượt như sau: Người thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ; Người học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp về công tác tại địa phương; Người có tổng thời gian công tác dài hơn; Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ...). Nếu vẫn không xác định được, người đứng đầu cơ quan thẩm quyền tuyển dụng sẽ quyết định người trúng tuyển. Kế hoạch cũng nêu rõ không thực hiện phúc khảo đối với kết quả điểm thi vấn đáp.

Để phục vụ tốt cho công tác tuyển dụng, UBND tỉnh đã đưa ra lộ trình cụ thể. Theo đó, từ ngày 18/5/2026 - 22/5/2026: Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo và PT-TH Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website Sở Nội vụ) và niêm yết tại UBND các xã có chỉ tiêu.

Từ ngày 18/5/2026 - 22/5/2026: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký tiếp nhận, sau đó địa phương nộp về Sở Nội vụ. Trường hợp UBND cấp xã không nhận hồ sơ dù đủ điều kiện, thí sinh có quyền nộp trực tiếp về Sở Nội vụ.

Từ ngày 22/5/2026 đến - 28/5/2026: Thẩm định hồ sơ và công bố công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch.

Trước ngày 10/6/2026: Tổ chức vòng sát hạch vấn đáp.

Trước ngày 15/6/2026: Báo cáo, phê duyệt kết quả và hoàn thiện thủ tục, ban hành quyết định tiếp nhận công chức đối với các trường hợp trúng tuyển.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng kiểm tra, sát hạch, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kỳ sát hạch diễn ra an toàn, minh bạch và đúng tiến độ quy định. Mọi vướng mắc phát sinh sẽ được bộ phận Thường trực Hội đồng (Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên – Sở Nội vụ) tiếp nhận và giải quyết trực tiếp.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn