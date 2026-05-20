Nghi con bị lấy mất diều, người đàn ông đến tận nhà bắt bé trai 11 tuổi quỳ, đấm đá dã man

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15-5, bé trai 11 tuổi cùng bạn chơi thả diều. Sau đó, diều của bạn bị mất. Bố của bạn nghi ngờ cậu bé lấy cắp. Ông ta tìm đến nhà bé trai 11 tuổi để "hỏi tội".

Công an xã Hưng Hà xác minh, điều tra vụ việc

Hình ảnh mà camera an ninh ghi lại cho thấy người đàn ông bắt cháu bé quỳ xuống sân, sau đó liên tục tung chân, vung tay đấm đá một cách dã man, khiến cháu bé chỉ biết nằm chịu trận.

Người đàn ông này chỉ chịu dừng tay khi có một người phụ nữ ra can ngăn nhưng vẫn bắt cháu bé phải quỳ xin lỗi ở phía ngoài cổng nhà trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau vụ việc, bé trai được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương thăm khám và chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) để kiểm tra, điều trị.

Đoạn clip được người dân chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng khiến dư luận phẫn nộ, lên án.

Lãnh đạo Công an xã Hưng Hà cho biết hiện sức khỏe của nạn nhân hiện tương đối ổn định, không có nguy hiểm về tính mạng.

Cơ quan công an vẫn đang tập trung thu thập các tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động