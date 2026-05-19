Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Phạm Tuấn Vinh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm

Buổi làm việc đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về: Công tác phân cấp, phân quyền; phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức khối chính quyền cấp xã; kết quả việc rà soát, sắp xếp, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công dôi dư; công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp xã và các quy hoạch có liên quan, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; công tác rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, môi trường; công tác phân bổ, giải ngân kinh phí khắc phục hậu quả bão lụt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để hơn, hiệu quả hơn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính bằng cách cắt giảm bớt hội họp

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong chấm điểm thi đua các địa phương, Sở, ngành và cảnh báo phòng, chống thiên tai

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Trọng Hoàng đề nghị khẩn trương rà soát, thống kê chi tiết, đầy đủ danh mục phân cấp, phân quyền phục vụ việc xây dựng hệ thống KPI đánh giá hiệu quả công việc của từng cán bộ

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa yêu cầu cập nhật danh mục, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị tăng cường hỗ trợ và hướng dẫn năng lực cho cấp cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy cấp xã vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị hoàn thành công tác khắc phục hậu quả bão lũ, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong việc tổng hợp, xác định thiệt hại từ các đợt bão trước tránh trục lợi cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu chấn chỉnh công tác tư vấn thiết kế, quyết liệt xử lý vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị cần thành lập các Tổ kiểm tra chuyên trách, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra quyết định giải quyết dứt điểm, quyết tâm giải phóng nguồn lực từ các dự án tồn đọng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn nêu rõ các khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các giải pháp để tập trung tháo gỡ các nút thắt về thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, quy hoạch và quản lý tài sản công… Cùng với đó, thực hiện công tác phân cấp, phân quyền rõ ràng về thẩm quyền nhằm giảm bớt các khâu trung gian không cần thiết. UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện phân cấp, phân nhiệm theo từng lĩnh vực; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành thuộc lĩnh vực quản lý. Nếu Sở, ngành tiếp tục trì trệ, chậm trễ trong công tác tham mưu, UBND tỉnh sẽ kiên quyết xử lý và xem xét công tác cán bộ đối với người đứng đầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm. Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý các cơ quan khi chuẩn bị báo cáo cần tránh các cụm từ chung chung mang tính hình thức như đôn đốc, tiếp tục, tăng cường; thay vào đó, mỗi nhiệm vụ được đề ra phải đi kèm với giải pháp rõ ràng, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm chính, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành và kết quả đầu ra. Trách nhiệm thực hiện sẽ được gắn chặt chẽ với công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, cũng như cá nhân các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Liên quan đến công tác vận hành chính quyền và tổ chức bộ máy, người đứng đầu Tỉnh ủy chỉ đạo cần khẩn trương khắc phục các hạn chế, chậm trễ bằng những giải pháp quyết liệt. Trong việc bố trí, bổ sung cán bộ không chuyên trách, các đơn vị phải thực hiện đúng quy định pháp luật, ưu tiên tối đa cho khu vực miền núi và các vị trí cốt lõi phục vụ vận hành bộ máy như tài chính kế toán, lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản. Tỉnh sẽ điều chuyển, bố trí cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu một cách mạnh mẽ. Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm đầu mối rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm đơn vị làm tốt hơn, nhanh hơn thì giao quyền; nghiêm cấm việc tạo ra các giấy phép con sau phân cấp hoặc cơ chế xin ý kiến ngược lên trên gây ách tắc công việc.

Bên cạnh đó, phải xử lý dứt điểm tài sản, nhà đất công dôi dư. Không dừng lại ở việc xác định danh mục đầu ra trên giấy, các cơ quan chức năng phải nhanh chóng đưa các tài sản này vào sử dụng thực tế, sớm chuyển đổi thành công trình công cộng, công viên, bãi đỗ xe hoặc tiến hành đấu giá công khai nhằm tránh lãng phí, thất thoát tài sản công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Cùng với đó, hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch cấp xã. Do quy trình này phụ thuộc nhiều vào ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, HĐND, các Sở, ngành phải chủ động phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ. Trách nhiệm trực tiếp được giao cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành trong việc đề xuất phương án điều chỉnh của ngành. Người đứng đầu các Sở, ngành phải là người nắm rõ nhất định hướng phát triển, chủ động đề xuất nhu cầu cụ thể với đơn vị tư vấn và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tầm nhìn phát triển của ngành, không được phó mặc cho đơn vị tư vấn.

Nhấn mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ về mặt tư duy, triệt để loại bỏ tư duy lối mòn “không quản được thì cấm”. Tập trung cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đầu tư, môi trường…

Các cơ quan, địa phương chủ động rà soát, cắt giảm các cuộc họp không cần thiết, tinh giản tối đa các loại báo cáo rườm rà; tăng cường lồng ghép, tích hợp nhiều nội dung trong một cuộc họp để nâng cao hiệu quả công việc. Cải cách phải bắt đầu từ chính hành động thực tế của từng cán bộ, công chức ở mỗi bộ phận.

Đối với công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo các ngành, địa phương phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2026. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp và các đơn vị liên quan cần đặc biệt lưu ý, khẩn trương hoàn thiện các phương án để sớm xây dựng và bàn giao các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, ổn định cuộc sống lâu dài.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu UBND tỉnh và các Sở, ngành tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công việc và quyết tâm chuyển từ tư duy báo cáo, kiến nghị sang hành động thực tế để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn