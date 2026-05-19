Hội đàm ký kết phối hợp triển khai công tác tìm kiểm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào

Tham dự buổi Hội đàm có các đồng chí: Sỉ Viên Xay - O La Bun - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn; Hổng Khăm - Phim Mạ Xản - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch ủy Ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng; Mỏn Khăm-Đuông Sa Vẳn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xay Sổm Bun.

Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự buổi Hội đàm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh – Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh; cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh.

Báo cáo tại Hội đàm, Đại tá Nguyễn Văn An – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết: Mùa khô năm 2025-2026, Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chủ động khắc phục khó khăn, tiến hành khảo sát, tìm kiến cất bốc và đưa về nước 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn các tỉnh: Viêng Chăn, Xiêng Khoảng và Xay Sổm Bun, đạt 100% kế hoạch đề ra. Kết thúc nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, một số cán bộ Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục ở lại thu thập thông tin, khảo sát địa bàn chuẩn bị cho nhiệm vụ quy tập mùa khô 2026-2027. Từ tháng 10/2026 đến tháng 5/2027, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục sang phối hợp với các tỉnh: Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xây Sổm Bun tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh - Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh nước bạn Lào trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào thời gian qua.

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh nước bạn Lào tiếp tục quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt; đồng thời đảm bảo an toàn để Đội Quy tập Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn, gian nan, vất vả hơn. Song với truyền thống đoàn kết vĩ đại, sự hợp tác toàn diện giữa các tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm trong thời gian qua và sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của các địa phương, Lãnh đạo tỉnh tin tưởng, công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh của nước bạn Lào trong mùa khô 2026 - 2027 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin về Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức vào sáng 21/5 tới đây, gắn với đợt phát động cao điểm “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Chính phủ Việt Nam, hướng tới mục tiêu hoàn thành chiến dịch vào ngày 27/7/2027. Lãnh đạo tỉnh trân trọng mời đại biểu các tỉnh bạn Lào tham dự buổi lễ.

Thay mặt Ban Công tác đặc biệt 03 tỉnh nước bạn Lào, đồng chí Sỉ Viêng Xay O La Bun- Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn khẳng định các địa phương: Xiêng Khoảng, Xay Sổm Bun và Viêng Chăn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đội Quy tập tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm, bàn giao, di chuyển, hồi hương hài cốt liệt sĩ về Việt Nam bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, đúng quy định. Đồng chí đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời quan tâm nâng cao kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Với bầu không khí đầm ấm, hiểu biết lẫn nhau và nhất trí mọi vấn đề đưa ra thảo luận, tại buổi Hội đàm Ban Công tác đặc biệt các tỉnh đã ký Biên bản phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn