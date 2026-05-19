Công bố Nghị quyết lập thành phố Đồng Nai

Lễ công bố diễn ra tại quảng trường Long Hưng nằm trên đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (TP Biên Hòa cũ) với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiều lãnh đạo Trung ương cùng hơn 2.000 đại biểu và người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, đòi hỏi tầm nhìn rộng hơn, năng lực quản trị cao hơn và trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai cho lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: Thái Hà

Theo ông, Đồng Nai hiện hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có về quy mô kinh tế, dân số, hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên cùng chiều sâu lịch sử, văn hóa. Những yếu tố này tạo nền tảng để địa phương trở thành trung tâm tăng trưởng đa chức năng, đô thị động lực, trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc gia.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng đề nghị thành phố khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và người dân, nhấn mạnh sự phát triển không thể chỉ dựa vào quyết tâm của hệ thống chính trị hay bộ máy quản lý, mà cần sức dân, trí tuệ xã hội, năng lực doanh nghiệp và niềm tin cộng đồng.

Ông yêu cầu chính quyền xây dựng môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng; doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh doanh với trách nhiệm xã hội; người dân đóng vai trò chủ thể trong xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng.

Trung tâm thành phố Đồng Nai hiện nay. Ảnh: Phước Tuấn

Tại buổi lễ, Đồng Nai cũng cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sau phần nghi thức là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Đồng Nai: Hào khí phương Nam - Vươn mình cùng đất nước" và màn bắn pháo hoa tầm cao.

Trước đó, sáng 24/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai - là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước. Chủ trương này đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất từ đầu tháng 4.

Sau khi sáp nhập với Bình Phước từ tháng 7/2025, thành phố Đồng Nai có hơn 4,4 triệu dân, đông thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP HCM; diện tích khoảng 12.730 km2, đứng thứ 9 toàn quốc.

Năm 2025, GRDP của địa phương tăng 9,63%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; quy mô kinh tế đạt gần 678.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người hơn 150 triệu đồng.

Trung tâm thành phố Đồng Nai về đêm. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Chính phủ, Đồng Nai đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và được định hướng là cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.

Địa phương được quy hoạch phát triển theo mô hình công nghiệp công nghệ cao, sản xuất xanh, nông nghiệp hiện đại và logistics quốc tế, giữ vai trò cửa ngõ chiến lược kết nối sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển và các tuyến giao thông liên vùng.

Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc, vành đai, cảng logistics, giao thông công cộng hiện đại sẽ được ưu tiên đầu tư nhằm tăng cường liên kết với TP HCM và đồng bằng sông Cửu Long.

Sông Đồng Nai tiếp tục được xác định là trục cảnh quan, sinh thái và kinh tế trọng yếu, kết nối các đô thị Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.

Giai đoạn đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 dự kiến đưa vào sử dụng 8.000 căn.

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: vnexpress.net