Một tuần 'eat clean' của người bận rộn diễn ra thế nào?

Nhưng với những người luôn bận rộn, một tuần ăn uống lành mạnh thực sự diễn ra như thế nào?

Bắt đầu từ việc chuẩn bị trước

Điểm chung của nhiều người theo đuổi eat clean là dành một khoảng thời gian cuối tuần để chuẩn bị thực phẩm cho cả tuần mới. Rau củ được sơ chế sẵn, thịt cá chia khẩu phần nhỏ, yến mạch, trứng, sữa chua hay các loại hạt luôn có mặt trong tủ lạnh.

Việc chuẩn bị trước giúp họ tránh cảnh “đói gì ăn nấy” sau giờ làm, nguyên nhân khiến nhiều người dễ tìm đến đồ ăn nhanh, trà sữa hay các món nhiều dầu mỡ.

Một hộp cơm đơn giản với cơm gạo lứt, ức gà áp chảo và rau luộc đôi khi được hoàn thành chỉ trong chưa đầy 20 phút.

Không phải lúc nào cũng hoàn hảo

Khác với suy nghĩ của nhiều người, eat clean không đồng nghĩa với việc nói không tuyệt đối với mọi món ăn yêu thích. Người bận rộn thường chọn cách linh hoạt hơn: Ăn lành mạnh phần lớn thời gian, nhưng vẫn cho phép bản thân có một bữa “thoải mái” trong tuần.

Có ngày bữa trưa chỉ là salad ăn vội trước màn hình máy tính, nhưng cũng có ngày là ly cà phê cùng chiếc bánh ngọt khi áp lực công việc quá lớn.

Điều quan trọng không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở việc cơ thể dần hình thành thói quen ăn uống cân bằng hơn.

Những thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt

Sau khoảng một tuần duy trì chế độ ăn lành mạnh, nhiều người nhận thấy cơ thể có những thay đổi khá rõ:

- Ít cảm giác đầy bụng, uể oải sau bữa ăn

- Ngủ dễ hơn

- Da bớt xỉn màu

- Cơ thể nhẹ và ít mệt hơn vào cuối ngày

Với dân văn phòng, điều dễ nhận thấy nhất là cảm giác tỉnh táo ổn định thay vì tình trạng “tụt năng lượng” giữa buổi chiều.

Nhiều người cũng bắt đầu uống nhiều nước hơn, giảm dần thói quen dùng nước ngọt hoặc đồ uống quá nhiều đường.

Eat clean không nhất thiết phải đắt đỏ

Một hiểu lầm phổ biến là ăn uống lành mạnh luôn tốn kém. Thực tế, nhiều bữa ăn eat clean khá đơn giản với trứng, khoai lang, rau xanh, trái cây theo mùa hay cá, thịt chế biến ít dầu mỡ.

Thay vì phụ thuộc vào các món “healthy” bán sẵn với giá cao, không ít người chọn tự nấu để tiết kiệm chi phí và kiểm soát nguyên liệu tốt hơn.

Một căn bếp nhỏ, vài chiếc hộp đựng thức ăn và thói quen đi chợ hợp lý đôi khi đã đủ để bắt đầu.

Điều khó nhất là duy trì

Thử eat clean trong vài ngày không quá khó, nhưng duy trì giữa nhịp sống bận rộn mới là điều khiến nhiều người chật vật.

Những buổi tăng ca, các cuộc gặp gỡ bạn bè hay cảm giác kiệt sức sau giờ làm dễ khiến kế hoạch ăn uống bị phá vỡ. Vì vậy, nhiều người chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn: không ép bản thân quá mức, không đặt mục tiêu cực đoan và chấp nhận những ngày “lệch nhịp”.

Bởi cuối cùng, ăn uống lành mạnh không phải một thử thách ngắn hạn, mà là hành trình học cách chăm sóc cơ thể bền vững hơn mỗi ngày.

Tác giả: Việt Hải

Nguồn tin: baovanhoa.vn