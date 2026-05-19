Khai mạc triển lãm “80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Tham dự triển lãm có các đồng chí: Trần Quang Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành cùng đông đảo đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân.

Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam Trần Quang Minh phát biểu

Đã tròn 80 năm kể từ khi lời hiệu triệu “toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946 vang lên, trở thành tiếng gọi thiêng liêng của non sông, thúc giục toàn dân tộc đoàn kết một lòng, đứng lên bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trải qua 80 năm, lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử, là nguồn động lực to lớn trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước.

Triển lãm “80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú hơn cho Lễ hội Làng Sen năm 2026.

Tiết mục mang đậm nét văn hoá do Đoàn ca múc nhạc Tây Nguyên biểu diễn

Tiết mục “Chúng con hát về Người” do Đoàn ca múa nhạc Nghệ An biểu diễn

Với hàng trăm tư liệu quý được lựa chọn, thiết kế công phu, bố cục đẹp mắt, triển lãm giúp chúng ta sống lại những thời khắc thiêng liêng của lịch sử 80 năm trước; khẳng định, tôn vinh sự trường tồn, lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng, tính nhân văn của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; khẳng định hơn nữa tầm vóc tư tưởng, bản lĩnh, trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong thời khắc đặc biệt, với những quyết định mang tính lịch sử, khi vận mệnh dân tộc đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Qua đó, góp phần bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, luôn là nguồn lực to lớn để Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ triển lãm còn trưng bày không gian văn hóa, tư liệu, hiện vật của các tỉnh: Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai và thành phố Hải Phòng

Các đại biểu tham quan triển lãm với nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu và các bức tranh cách mạng phản ánh tinh thần quyết tâm quân dân các tỉnh, thành phố cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ; giới thiệu thành tựu hiện vật, phát triển kinh tế - xã hội...

Thông qua các hình ảnh, tư liệu, hiện vật và các nội dung trưng bày chuyên đề triển lãm góp phần khơi dậy và giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng thế hệ trẻ

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh cảm ơn các đơn vị phối hợp tổ chức triển lãm góp phần tạo nên sự đa dạng sắc màu cho hoạt động triển lãm hôm nay

Triển lãm cũng là cơ hội bạn bè gần xa đến với Nghệ An, gặp gỡ và cảm nhận về quê hương Bác Hồ địa linh nhân kiệt, để hiểu, để yêu hơn miền quê nhiều nắng gió nhưng tươi đẹp, hùng vĩ “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”, con người Nghệ An thân thiện, mến khách, rộng mở những cơ hội hợp tác.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn