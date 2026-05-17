Thủ tướng: Các bộ trưởng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm chậm ban hành văn bản

Văn bản nhấn mạnh, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại công điện số 36 và thông báo số 245.

Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm khi chưa tuân thủ đúng thời hạn xử lý văn bản

Tuy nhiên đến nay một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành. Về việc này, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay nhiệm vụ.

Theo đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp (không được ủy quyền cho cấp phó) chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của bộ ngành.

Bộ trưởng các bộ ngành phải trực tiếp trao đổi, thống nhất với bộ ngành liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ và Thủ tướng. Trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

Thủ tướng giao các Phó thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo các bộ trưởng, trưởng ngành các nhiệm vụ cụ thể.

Đối với 19 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2026 trở về trước và 78 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, các bộ ngành phải hoàn thiện hồ sơ, trình chậm nhất trong ngày 16-5 đối với văn bản chưa trình.

Khẩn trương tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ đối với các văn bản đã trình, hoàn thiện trình Thủ tướng, Phó thủ tướng xem xét, ký ban hành.

Bộ trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm, không giao cho cấp phó

Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của các bộ ngành, các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội.

Đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất, các bộ trưởng khẩn trương rà soát các nội dung giao quy định chi tiết và chủ động tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm chất lượng, thời hạn trình, ban hành theo đúng quy định.

Các bộ ngành báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng phụ trách vào sáng thứ hai hằng tuần, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo vào chiều thứ hai hằng tuần.

Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực, tổ chức thẩm định ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ dự thảo, rà soát nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, khẳng định rõ hồ sơ nào đủ hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ, Thủ tướng theo quy định để báo cáo.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ