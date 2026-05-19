Tiến sĩ dược cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine xuyên quốc gia

Ngày 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Chuyên án được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, điều tra, bóc gỡ.

Thay vỏ bao bì, ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi

Theo cơ quan chức năng, caffeine được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa qua Lào sang Myanmar để phục vụ việc sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Đối tượng Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Điều tra cho thấy, các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình). Tuy nhiên, tại Việt Nam caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Từ những sơ hở này, Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Cựu Trưởng khoa Dược - Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương đã dần hình thành lên đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.

Sơ khai ban đầu từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược – Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc. Các công ty này ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin, nhằm tránh việc lực lượng chức năng truy vết đường đi của caffeine.

Trên thực tế, số caffeine trên được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An, tại đây các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi. Lợi dụng việc sơ hở trong khâu kiểm hóa, các đối tượng cất giấu caffeine lẫn vào trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Trần Phi Hùng và được “bơm ngược” lại vào các tài khoản của công ty “bình phong” trong hệ sinh thái để hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu sau đó ăn chia lợi nhuận.

Thu giữ 50,7 tấn caffeine, khởi tố 10 bị can

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho xác lập chuyên án 135VL, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới; phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.

Sau gần 3 tháng đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Vụ 4 VKSND Tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan để phá án.

Tang vật vụ án

Ngày 27/02/2026, Ban Chuyên án báo cáo Thứ trưởng duyệt kế hoạch, huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 06 tỉnh (Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh) phá chuyên án. Kết quả phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo Hải quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng khám xét, xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến toàn bộ hoạt động trong đường dây; đồng thời truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản các đối tượng đang cất giấu tại cả ở Việt Nam và Lào.

Đến nay đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Cục CSĐTTP về ma túy đã khởi tố 10 bị can (trong đó 6 bị can về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 01 bị can về tội Môi giới hối lộ); Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận thành tích phá án, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Cục C04 đang tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp liên quan để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn