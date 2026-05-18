Phường gởi thiếu văn bản, 10 người lỡ kỳ sát hạch công chức

UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - nơi xảy ra việc cán bộ gởi thiếu hồ sơ dẫn đến 10 người hoạt động không chuyên trách không tham gia được kỳ sát hạch công chức - Ảnh: TÂM AN

Ngày 18-5, lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc gửi hồ sơ sát hạch công chức chậm đối với 10 cán bộ không chuyên trách.

10 người mất cơ hội sát hạch công chức, bộ phận có khuyết điểm 'xin rút kinh nghiệm'

Lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột cũng cho biết đã đề xuất Sở Nội vụ và UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét nguyện vọng của 10 cán bộ không chuyên trách đủ điều kiện nhưng lỡ kỳ sát hạch công chức do hồ sơ nộp trễ.

Về nội dung vụ việc, ông Hồ Trung Kiên - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột - cho biết sau khi có hướng dẫn của Sở Nội vụ Đắk Lắk về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức, địa phương rà soát và xác định có 13 trường hợp đủ điều kiện.

Tuy nhiên việc đăng ký tiếp nhận kéo dài do phải cân nhắc nhu cầu biên chế và phương án sắp xếp nhân sự sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời điểm đó, UBND phường có 65/70 biên chế và nhiều hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ công chức.

Sau nhiều cuộc họp, lãnh đạo UBND phường thống nhất đăng ký tiếp nhận 2 trường hợp phù hợp vị trí việc làm còn thiếu. Trong quá trình lấy ý kiến, có 10 người đăng ký tham gia xét tuyển công chức, 3 người xin nghỉ theo chế độ.

Ngày 16-4, hồ sơ được ký số trên hệ thống iDesk và cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội trực tiếp mang hồ sơ giấy đến nộp tại Sở Nội vụ. Tuy nhiên đến ngày 23-4, UBND phường mới biết 10 người đăng ký xét tuyển công chức của phường không có tên trong danh sách đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch.

"Theo phản hồi của Sở Nội vụ, hội đồng kiểm tra, sát hạch đã chốt danh sách từ ngày 21-4. Trong khi đó, đến ngày 22-4 đơn vị mới nhận được tờ trình điện tử của UBND phường Buôn Ma Thuột trên hệ thống iDesk.

Qua rà soát, UBND phường xác định bộ phận văn thư đã gửi thiếu văn bản liên thông trên hệ thống điện tử. Văn phòng HĐND và UBND phường sau đó nhận khuyết điểm, xin rút kinh nghiệm do thiếu cẩn trọng trong xử lý văn bản", ông Kiên giải trình.

Đơn vị tham mưu sát hạch nói gì?

Đại diện Sở Nội vụ cho biết kỳ sát hạch công chức của tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành với kết quả tiếp nhận 206 công chức.

Cán bộ không chuyên trách ở Đắk Lắk hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ vào giai đoạn sắp xếp chính quyền 2 cấp cuối năm 2025 - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Liên quan việc 10 cán bộ không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột không có tên trong danh sách xét duyệt, đại diện sở cho rằng nguyên nhân do địa phương gửi hồ sơ chậm, trong khi kế hoạch và hồ sơ của sở đã hoàn tất trước đó.

Theo đại diện Sở Nội vụ, từ cuối năm 2025 sở đã có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, đồng thời thuê đơn vị độc lập thực hiện sát hạch nhằm bảo đảm tính khách quan.

Về nguyên tắc, cán bộ không chuyên trách chỉ là một trong các nhóm đối tượng được xem xét tiếp nhận vào công chức. Việc đề xuất đối tượng nào thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, phường, căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đại diện sở cho biết địa phương đã báo cáo rõ việc gởi hồ sơ trễ và đang kiểm điểm bộ phận liên quan.

Đối với các cán bộ không chuyên trách chưa được sát hạch hoặc không đạt trong đợt này, Sở Nội vụ cho biết họ vẫn tiếp tục làm việc theo hợp đồng tại địa phương tùy nhu cầu thực tế.

"Ngoài ra, các cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường nếu chưa được tiếp nhận vào công chức vẫn có thể được xem xét tuyển dụng vào viên chức theo các quy định mới của Luật Viên chức đã ban hành nhưng chưa có hiệu lực", đại diện sở nói.

Theo Sở Nội vụ, việc sát hạch để tiếp nhận vào công chức chỉ là một bước trong quá trình bố trí người lao động vào biên chế theo quy định. Từ ngày 31-5, đội ngũ cán bộ không chuyên trách sẽ không còn hoạt động theo cơ chế cũ.

"Trong thời gian tới, tùy nhu cầu biên chế của từng địa phương, các cán bộ này vẫn có thể có thêm cơ hội việc làm nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn", đại diện sở cho biết thêm.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ