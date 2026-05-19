Hội Khuyến học Nghệ An khen thưởng học sinh giỏi quốc gia trường chuyên Phan Bội Châu

Chiều 19/5, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng năm học 2025-2026 và lễ trưởng thành của học sinh khóa 52 (2023-2026); trao Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 3 giáo viên và trao Bằng khen cho 3 giáo viên của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khen thưởng cho các học sinh giỏi quốc gia và Hội đồng bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Năm học 2025–2026, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu tiếp tục ghi dấu bằng nhiều thành tích nổi bật trong dạy và học, khẳng định vị thế là một trong những trường chuyên hàng đầu cả nước.

Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu tiếp tục khẳng định vị thế là ngôi trường giàu truyền thống và dẫn đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh Nghệ An. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là thành tích giáo dục mũi nhọn.

Điểm nhấn nổi bật của năm học là những thành tích ấn tượng tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Học sinh nhà trường giành 113 giải học sinh giỏi Quốc gia – thành tích cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 10 giải Nhất, 40 giải Nhì cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Đặc biệt, em Trần Thị Khánh Trang, lớp 12C6, xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Olympic Tiếng Nga Quốc tế lần thứ XXI; em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11A1, trở thành thành viên đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Toán học Quốc tế IMO….Bên cạnh đó, học sinh nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Ngoại ngữ và nhiều sân chơi học thuật trong nước, Khu vực và Quốc tế, qua đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng hội nhập của tuổi trẻ trường Phan Bội Châu.

Thầy Hoàng Thanh Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho biết, trong năm học qua, nhiều thầy cô giáo tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần đổi mới sáng tạo. Nhiều thầy cô đạt thành tích cao trong các cuộc thi chuyên môn, tham gia huấn luyện đội tuyển, diễn đàn quốc tế và các chương trình hợp tác giáo dục, giải thưởng báo chí...

"Đặc biệt, có 3 thầy giáo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 3 cô giáo được tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Đó là những người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng vươn lên cho học sinh" - thầy Hoàng Thanh Phong tự hào.

Tại lễ bế giảng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi Khu vực và Quốc tế; 3 giáo viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong công tác đào tạo năm học 2025-2026.

Hội khuyến học tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng cho nhà trường, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế trong năm học 2025-2026 với tổng số tiền gần 137 triệu đồng.

Dịp này, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu cũng tổ chức lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12 khóa 52 (2023-2026).

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn