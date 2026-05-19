Biệt thự sang trọng của gia đình ca sĩ Đăng Khôi và Thủy Anh ở Phú Mỹ Hưng

Giữa showbiz đầy hào nhoáng, tổ ấm của Thủy Anh – Đăng Khôi vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn và không gian sống sang trọng như biệt thự nghỉ dưỡng. Đặc biệt, căn bếp trong ngôi nhà tại Phú Mỹ Hưng của cặp đôi khiến nhiều người trầm trồ bởi thiết kế tân cổ điển tinh tế cùng loạt thiết bị đắt đỏ, hiện đại. Không chỉ là nơi nấu nướng, đây còn là không gian được Thủy Anh dành nhiều tâm huyết chăm chút, thể hiện gu thẩm mỹ và tình yêu dành cho gia đình nhỏ của mình.
Kết hôn từ năm 2009, Thủy Anh và Đăng Khôi hiện là một trong những cặp đôi sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn, đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai có tổ ấm hạnh phúc bên 3 cậu con trai đáng yêu, khôi ngô và ngoan ngoãn
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật và sự nghiệp thành công, Thủy Anh – Đăng Khôi còn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ nhờ cách vun vén tổ ấm hạnh phúc. Hiện gia đình nam ca sĩ đang sinh sống trong căn biệt thự sang trọng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM
Tổ ấm rộng khoảng 300m² được chính vợ chồng Đăng Khôi lên ý tưởng thiết kế với 4 tầng lầu, nhiều cửa sổ và ban công nhằm tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển tinh tế, sang trọng, thậm chí được nhiều người ví như khách sạn 5 sao
Trong đó, khu vực bếp gây ấn tượng mạnh với không gian sang trọng cùng loạt thiết bị nội thất đắt đỏ, hiện đại. Được biết, căn bếp này từng mang tông trắng chủ đạo trước khi được vợ chồng Đăng Khôi cải tạo sang gam xanh xám thời thượng, tạo cảm giác tinh tế, ấm cúng nhưng vẫn đậm chất sang trọng
Đây cũng là không gian được Thủy Anh đặc biệt chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình. Bà xã Đăng Khôi không chỉ dành nhiều tâm huyết trong việc giữ gìn căn bếp luôn gọn gàng, ấm cúng mà còn trực tiếp lên ý tưởng thiết kế, lựa chọn nội thất và màu sắc để tạo nên tổng thể sang trọng, tinh tế như hiện tại
Cô cũng thường xuyên tự tay chuẩn bị những món ăn ngon, đẹp mắt để chiêu đãi gia đình và bạn bè
Căn bếp được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, với mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, từ hệ tủ, đèn trang trí cho đến cách phối màu và chất liệu nội thất. Thủy Anh từng chia sẻ cô đặc biệt yêu thích đá Granite vì chất liệu này có độ cứng cao, bề mặt bóng đẹp và đường vân sang trọng. Để hoàn thiện không gian bếp như ý, cô đã lựa chọn mua đá tại một kho đá ở khu vực ngã tư An Sương với mức giá khoảng 1,05 triệu đồng/m²
Riêng phần bếp từ, Thủy Anh lựa chọn thương hiệu Bosch. Cô tiết lộ ban đầu chỉ định dùng loại 2 vùng nấu để tiết kiệm chi phí, nhưng Đăng Khôi lại khuyên vợ chọn hẳn loại 4 bếp để thuận tiện hơn mỗi khi nhà có khách. Sau thời gian sử dụng, cô cũng phải thừa nhận quyết định này thực sự rất hữu ích và giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thủy Anh cũng đặc biệt yêu thích chiếc tủ lạnh của Samsung mà gia đình đã sử dụng hơn 10 năm. Cô cho biết chiếc tủ lạnh này đến nay vẫn hoạt động bền bỉ, hầu như không gặp hỏng hóc nào, chỉ phần tay cầm mạ đồng đã bị bạc màu theo thời gian. Bà xã Đăng Khôi tiết lộ thời điểm mua, cô từng khá đắn đo vì giá thành không hề rẻ, nhưng sau nhiều năm sử dụng vẫn cảm thấy hoàn toàn xứng đáng
Bên cạnh đó, Thủy Anh cũng mạnh tay đầu tư nhiều thiết bị nhà bếp hiện đại như lò nướng, lò hấp, lò vi sóng hay các thiết bị gia dụng cao cấp khác nhằm phục vụ việc nấu nướng và chăm sóc gia đình. Nhờ sự đầu tư chỉn chu, căn bếp không chỉ tiện nghi mà còn mang đậm dấu ấn cá nhân và gu thẩm mỹ sang trọng của bà xã Đăng Khôi
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn