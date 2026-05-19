Meta thông báo kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn tới người lao động

Biểu tượng của Tập đoàn Meta tại một hội nghị ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tập đoàn công nghệ Meta dự kiến tiến hành sa thải 10% nhân sự toàn cầu vào ngày 20/5, đồng thời điều chuyển 7.000 nhân viên sang các dự án Trí tuệ Nhân tạo (AI) và xóa bỏ hàng loạt vị trí quản lý. Kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn này đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ nội bộ nhân viên.

Theo bản ghi nhớ nội bộ do Giám đốc Nhân sự Janelle Gale gửi đi hôm 18/5, tổng cộng các đợt sa thải và điều chuyển sẽ ảnh hưởng tới khoảng 20% trong tổng số 77.986 nhân sự của Meta (tính đến cuối tháng 3/2026).

Để phục vụ cho đợt cải tổ này, công ty mẹ của Facebook cũng đã đóng 6.000 vị trí đang tuyển dụng. Bà Gale thông báo toàn bộ nhân viên tại khu vực Bắc Mỹ sẽ làm việc tại nhà trong ngày 20/5 để chờ thông báo chính thức.

Cuộc tái cấu trúc phản ánh chiến lược đầu tư mạnh tay của Meta nhằm biến các trợ lý AI thành trung tâm trong cả sản phẩm lẫn quy trình vận hành nội bộ. Giới chức công ty đang thiết kế lại bộ máy theo hướng "phẳng hóa", loại bỏ các quản lý trung gian và chia thành các nhóm nhỏ để tăng tốc độ ra quyết định.

Cụ thể, 7.000 nhân viên sẽ được Meta điều động gia nhập các đơn vị công nghệ mới như kỹ thuật AI ứng dụng (AAI), tăng tốc chuyển đổi trợ lý ảo (ATA) XFN và phân tích trung tâm. Nhiệm vụ cốt lõi của các nhóm này là phát triển những trợ lý AI có khả năng tự động thực hiện các tác vụ mà con người đang đảm nhận.

Tuy nhiên, động thái quyết liệt của ban lãnh đạo đã châm ngòi cho một cuộc "nổi loạn" trong công ty. Tính đến nay, hơn 1.000 nhân viên Meta đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối việc công ty cài đặt phần mềm theo dõi chuột máy tính để huấn luyện mô hình AI bắt chước hành vi thao tác của con người.

Trên nền tảng giao tiếp nội bộ Workplace, nhiều nhân viên đã đăng bài công kích giới lãnh đạo vì phớt lờ các lo ngại về quyền riêng tư. Họ cũng liên tục sử dụng hình ảnh "những chú voi" (ẩn dụ về sự thật hiển nhiên bị tảng lờ) để mỉa mai việc ban giám đốc cố tình giữ im lặng suốt hơn một tháng qua, kể từ khi giới truyền thông rò rỉ thông tin về đợt sa thải này.

Tác giả: Minh Hằng (Tổng hợp)

Nguồn tin: bnews.vn