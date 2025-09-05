Nghệ An “vượt bão”, kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Chiều 4/9, hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2025, UBND tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 8/2025, nhiệm vụ giải pháp tháng 9/2025.

Cuộc họp giao ban báo chí tháng 9/2025 tại tỉnh Nghệ An.

Mặc dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2025 và 8 tháng đầu năm tiếp tục đạt kết quả khá tích cực, kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, 8 tháng ước thực hiện 18.084 tỷ đồng, đạt 102,0% dự toán và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 16,805 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán và tăng 17,8%. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 30.488 tỷ đồng, đạt 72,6% dự toán.

Tính đến ngày 28/8/2025, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 4.286,253 tỷ đồng, đạt 42,37%/tổng kế hoạch và đạt 47,27%/KH đã giao đầu năm; trong đó, nguồn đầu tư công tập trung đã giải ngân 1.742,098 tỷ đồng, đạt 37,09%/KH giao đầu năm.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 48 dự án, điều chỉnh 125 lượt dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 19.138,0 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 10 dự án, điều chỉnh vốn cho 12 dự án; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 350,1 triệu USD.

Nghệ An tuyên dương 195 em học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, khu vực, quốc gia năm học 2024 - 2025 và học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới.

Các hoạt động kết nối cung cầu lao động được triển khai tích cực (luỹ kế 8 tháng, ước toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 31.000 người, đạt 67,39% kế hoạch).

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9.

Mưa lũ khiến tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên, tình hình mưa lũ, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nhà cửa, hạ tầng giao thông, điện lực.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tiếp tục tập trung tháo gỡ. Giải ngân vốn đầu tư công mặc dù vẫn cao hơn bình quân cả nước nhưng thấp hơn so với cùng kỳ (8 tháng đạt 47,27% kế hoạch giao từ đầu năm so với cùng kỳ năm 2024 là 51,28%).

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025 đã đề ra, trong tháng 9/2025, Nghệ An tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đó là, tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bão số 5 gây ra trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả thiên tai và thiệt hại của người dân trong mùa mưa, bão.

Triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhất là các nhóm giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 697/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025. Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; khẩn trương rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 8 tháng; tăng cường hoạt động của các Tổ công tác, bám sát kịch bản tăng trưởng để chỉ đạo tăng tốc, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, nhất là đối với các chỉ tiêu chưa đạt, đạt thấp để phấn đấu đạt kịch bản tăng trưởng trong Quý 3 và 9 tháng, góp phần thực hiện mục tiêu cả năm 2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ.

Triển khai quyết liệt các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Tổ chức quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2025-2026. Thực hiện tốt kết nối cung - cầu lao động, nhất là đáp ứng nhu cầu lao động của các nhà máy trong khu kinh tế và các khu công nghiệp..

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với triển khai đề án 06. Tập trung tháo gỡ, phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 02 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn