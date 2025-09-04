Trường học vùng 'lũ chồng lũ' Nghệ An gấp rút hoàn tất chuẩn bị khai giảng

Các thầy cô giáo Trường Tiểu học Châu Thắng đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Lễ khai giảng vào ngày 5/9. Ảnh: Hồ Lài

Trường THCS Xá Lượng (xã Tương Dương, Nghệ An) đã đón học sinh trở lại tựu trường sau thời gian khắc phục hậu quả do mưa lũ. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Các em học sinh bán trú của Trường THCS Xá Lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp, phòng ở, ổn định sinh hoạt để bước vào năm học mới.

Trong khi các trường học khác đã sẵn sàng mọi điều kiện, trang trí cho ngày khai giảng, thì các thầy cô Trường Tiểu học Châu Thắng (xã Châu Tiến, Nghệ An) vẫn đang gấp rút để lau dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Hồ Lài

Trước đó, bão Kajiki gây mưa lớn khiến nước sông Hiếu dâng cao, nhiều trường học trên địa bàn xã Châu Tiến (Nghệ An) bị ngập sâu trong nước lũ. Thời điểm mưa bão cận kề ngày khai giảng năm học mới, nên việc khắc phục hậu quả đầy vất vả, khẩn trương. Ảnh: Hồ Lài

Các thầy cô giáo của Trường Tiểu học Châu Thắng không có ngày nghỉ lễ, mà dành hết thời gian để dọn dẹp, kiểm tra lại đồ dùng thiết bị dạy học. Ảnh: Hồ Lài

Cô Nguyễn Thị Lan năm nay được phân công chủ nhiệm lớp 1A, Trường Tiểu học Châu Thắng. Cô đang kiểm tra lại đồ dùng, thiết bị dạy học sau lũ để kịp thời chuẩn bị dạy học. Ảnh: Hồ Lài

Trường Mầm non Châu Thắng (xã Châu Tiến, Nghệ An) cũng bị ngập sâu hơn 1 mét trong nước lũ do ảnh hưởng của bão Kajiki. Bão tan, mưa ngớt, nước rút đến đâu, các cô giáo khẩn trương vệ sinh, lau rửa đến đó. Ảnh: Hồ Lài

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến 5/9 - ngày hội đưa trẻ đến trường, mọi công tác sửa soạn, vệ sinh đang được các giáo viên Trường Mầm non Châu Thắng gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Hồ Lài

Trường Mầm non Châu Thắng tổ chức bán trú cho hơn 15 trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, với hơn 70% thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Vì vậy, việc đảm bảo bếp ăn đảm bảo an toàn là yêu cầu đầu tiên khi trường tổ chức đón trẻ tới trường. Ảnh: Hồ Lài

Dù muôn vàn khó khăn trước thềm năm học mới, các cô giáo trường vùng cao Nghệ An vẫn chuẩn bị trang phục truyền thống để tham gia lễ khai giảng năm học mới đầy ý nghĩa. Ảnh: Hồ Lài

Khuôn viên Trường Mầm non Châu Thắng sau khi hoàn thành vệ sinh. Trường lớp sạch đẹp không chỉ là yêu cầu để tổ chức dạy học, mà còn tạo niềm vui phấn khởi cho cả cô lẫn trò. Ảnh: Hồ Lài

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn