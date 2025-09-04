Nghệ An chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 995 năm xưng danh Nghệ An

Chiều 4/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Hội nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2025.

Các cơ quan báo chí tham dự giao ban báo chí tháng 9 ở Nghệ An. Ảnh: QH

Sắp tổ chức lễ kỷ niệm 995 năm xưng danh Nghệ An và 95 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, việc tổ chức lễ kỷ niệm 995 năm xưng danh Nghệ An và 95 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh nhằm khẳng định giá trị lịch sử, truyền thống văn hiến, cách mạng và bản sắc văn hóa Nghệ An trong suốt chiều dài 995 năm kể từ khi danh xưng Nghệ An được ghi nhận trong sử sách.

Qua đó nâng cao tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Đồng thời tri ân, tôn vinh các thế hệ tiền nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong công cuộc dựng nước, giữ nước, đặc biệt là những đóng góp to lớn trong phong trào đấu tranh cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025) với các nội dung sắp tới.

Tại sự kiện sẽ tổ chức nhiều hoạt động chính như: Một là, lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, xã Hưng Nguyên; Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh vào 19 giờ ngày 12/9/2025.

Hai là, lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An, kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025); Khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và ra mắt show trải nghiệm đêm "Lửa Xô Viết" tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh vào 20 giờ ngày 12/9/2025.

Ông Bùi Công Vinh phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí. Ảnh: QH

Ba là, khai mạc trưng bày chuyên đề "Khát vọng tự do" và tọa đàm với thân nhân gia đình lão thành cách mạng, chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh vào 15 giờ ngày 8/9/2025.

Ngoài ra, có chương trình Câu lạc bộ em yêu lịch sử tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh vào 15 giờ ngày 9/9/2025.

Tạp chí Công dân và Khuyến học được ghi nhận là 1 trong số các cơ quan báo tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội tại Nghệ An

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, trong tháng 8/2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tích cực cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Một số cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền tích cực: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Thông tấn xã Việt Nam, Quân đội Nhân dân, Biên phòng, Báo điện tử VOV.VN, Tiền phong, Dân trí, Nông nghiệp Môi trường, Thông tấn xã Việt Nam, Tài chính Doanh nghiệp và Tiếp thị, Tạp chí điện tử Người đưa tin.

Một số báo tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội: Báo Cựu chiến binh, Báo Tuổi trẻ, Báo Tuổi trẻ thủ đô, Tạp chí Công dân và Khuyến học, Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt, Báo Thanh niên...

Ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: QH

Ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao của các nhà báo, mạng xã hội thông tin sớm về những diễn biến cơn bão số 5 trước và sau khi đổ bộ vào Nghệ An. Điều này đã nâng cao cảnh giác, giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người.

"Đến nay cơn bão số 5 gây ra để lại hậu quả rất lớn, cây cối đổ ngã, nhà cửa bị hư hỏng rất nhiều. Các cơ quan báo chí không chỉ thông tin nội dung cơn bão số 5 gây ra, mà còn vận động, kêu gọi chia sẻ với đồng bào, nhân dân bị thiệt hại nặng nề sau bão" - ông Phạm Ngọc Cảnh chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Cảnh cũng bày tỏ, bước vào năm học mới 2025 - 2026, mong các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền nhiều hơn về các hoạt động khai giảng từ đồng bằng đến miền núi biên giới tại Nghệ An. Đặc biệt, là các học sinh, giáo viên vùng tâm lũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong cơn bão số 5 (Kajiki) vừa qua trong dịp trở lại trường đón năm học mới.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn