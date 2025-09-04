Nghệ An chấn chỉnh tình trạng điều động giáo viên lao động trái quy định

Ngày 3/9, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết đã tiếp nhận phản ánh về tình trạng giáo viên, đặc biệt ở bậc mầm non thường xuyên bị điều động làm đồ dùng dạy học, lao động, dọn vệ sinh, thậm chí trong thời gian nghỉ hè.

“Nhiệm vụ của giáo viên là giảng dạy và giáo dục, đã được quy định rõ. Việc phân công làm những công việc ngoài chuyên môn không chỉ ảnh hưởng chất lượng giảng dạy mà còn trái quy định. Chúng tôi đã nhắc nhở, chấn chỉnh và sẽ tiếp tục quán triệt trong năm học này”, lãnh đạo Sở nhấn mạnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.



Trước đó, nhiều giáo viên phản ánh tình trạng trên diễn ra phổ biến, nhất là ở vùng miền núi. Một giáo viên mầm non chia sẻ: “Chúng tôi không dám phản ứng vì sợ bị trù dập nên đành phải chịu đựng”.

Ngành giáo dục Nghệ An cho biết sẽ tăng cường giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp hiệu trưởng lạm dụng quyền hạn, đảm bảo giáo viên được tập trung cho công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Tác giả: Văn Hiền

Nguồn tin: congluan.vn