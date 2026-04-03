Nghệ An: Phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chùa Song Ngư

Ngày 3/4, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chùa Song Ngư, phường Cửa Lò. Dự án thuộc nhóm C, công trình dân dụng cấp III, do UBND phường Cửa Lò làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là 31.318.400.000 đồng.

Toàn bộ 100% nguồn vốn thực hiện dự án đều được huy động từ nguồn xã hội hóa, do quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ. Thời gian thực hiện dự án được ấn định là 3 năm, tính từ ngày công trình đủ điều kiện khởi công xây dựng.

Phối cảnh dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chùa Song Ngư

Tổng thể khu di tích được quy hoạch với định hướng giữ nguyên trạng vị trí công trình chính là toà Tam Bảo, đồng thời bảo tồn nguyên trạng các di sản quý giá như giếng cổ, bia đá, 2 cây ruối cổ và cây bồ đề cổ.

Dự án sẽ tiến hành tu bổ cổng tứ trụ, nhà sắp lễ và đặc biệt là công trình cốt lõi - tòa Tam bảo với diện tích 177m2. Cùng với đó là việc phục hồi nhà thờ Tổ rộng 160m2, nhà tăng 102m2 và khu bếp - trai đường.

Về nhóm công trình xây mới, dự án sẽ đầu tư xây dựng tam quan ngoại, nhà thờ Mẫu, đền thờ Quan Án Sát - Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn, nhà đón tiếp khách rộng 190m2 và am hóa vàng. Khuôn viên sẽ được bổ sung dãy tượng 18 vị La Hán làm bằng đá trắng, bố trí các chòi nghỉ chân cùng hệ thống cây xanh, đường giao thông nội bộ khang trang.

UBND tỉnh Nghệ An giao các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND phường Cửa Lò thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Tác giả: T.Thành (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn