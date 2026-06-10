Nghệ An: Y bác sĩ ép tim cứu người tai nạn nguy kịch

Khoảng 16h35 ngày 9/6, sau giờ tan làm, một số cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An đi qua quốc lộ 48D, đoạn khối Phú Thành, phường Tây Hiếu (trước đây thuộc thị xã Thái Hòa), thì phát hiện vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên mặt đường.

Tiếp cận hiện trường, nhóm bác sĩ, nhân viên y tế đánh giá người bị nạn trong tình trạng nguy kịch, lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, Phó giám đốc bệnh viện, trực tiếp ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời phối hợp các nhân viên y tế sơ cứu, duy trì tuần hoàn cho nạn nhân.

Nhóm bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ ép tim cứu người bất tỉnh sau tai nạn giao thông ở phường Tây Hiếu, chiều 9/6. Ảnh: Hùng Lê

Quá trình cấp cứu được duy trì liên tục trong vài phút cho đến khi xe cứu thương có mặt. Sau đó, nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đại diện bệnh viện cho biết việc hỗ trợ cấp cứu là phản xạ nghề nghiệp, trong tình huống khẩn cấp, nhân viên y tế luôn ưu tiên xử trí tại chỗ để đảm bảo cơ hội sống cho người bị nạn.

Thời gian qua, kỹ năng hồi sức ngoại viện của các y bác sĩ đã giúp nhiều bệnh nhân thoát cửa tử. Ngày 18/3, tại Nghệ An, bác sĩ Trần Văn Biên và Nguyễn Cao Việt ép tim cứu sống người đàn ông 64 tuổi ngừng tuần hoàn, ngã quỵ giữa sân khi đang đánh bóng chuyền hơi. Ngày 2/5, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu Hồ Khắc Thủy tình cờ ép tim cứu sống bé trai bị điện giật ngừng thở tại khu du lịch biển Quỳnh.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net