Lê Công Vinh sang Nhật Bản học bằng A HLV

Lê Công Vinh sẽ là cựu tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam sang Nhật Bản học bằng HLV. Ảnh: VFF

Thực tế, LĐBĐ Việt Nam và AFC đều có những lớp HLV bằng A tổ chức tại Việt Nam, nhưng Lê Công Vinh muốn sang học tại Nhật Bản, vì giáo án huấn luyện cho các HLV người Nhật vẫn có nhiều điều mới mẻ và hiện đại hơn so với Việt Nam. Bên cạnh đó, bóng đá Nhật Bản hội tụ nhiều yếu tố đỉnh cao của châu Á và thế giới, nên cựu tiền đạo này muốn theo học lớp huấn luyện tại Nhật để cập nhật những kiến thức mới và hiện đại nhất của bóng đá thế giới.

Việc Công Vinh muốn theo học lớp huấn luyện tại Nhật Bản đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của LĐBĐ Việt Nam, nên đã hỗ trợ để giúp Công Vinh có thể theo học khoá huấn luyện này. Được biết, khoá HLV bằng A của Công Vinh học tại Nhật Bản chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài trong khoảng 10 ngày, bắt đầu từ 16/6 tới. Sau đó đến tháng 8 là giai đoạn 2 và kéo dài khoảng 2 tuần. Giai đoạn 3 sẽ diễn ra vào tháng 12 kéo dài khoảng 10 ngày.



Công Vinh cho biết: “Sau gần 2 tuần theo học giai đoạn 1 tại Nhật Bản, đến tháng 8 tôi sẽ sang đây để học giai đoạn 2 và mong muốn ở lại thêm vài tuần để thực hành những gì đã học ngay tại Nhật Bản. Tôi nghĩ, điều ấy sẽ giúp ít nhiều cho công việc của mình sau này, trước khi bước vào giai đoạn cuối của khoá học diễn ra vào tháng 12”. Được biết, Lê Công Vinh là cựu tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam theo học lớp đào đạo HLV bằng A tại Nhật. Anh cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở bóng đá Nhật Bản, trong màu áo CLB Consadole Sapporo.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn