Tiểu thư Hà Tĩnh lên xe hoa “sáng nhất” một vùng: Cô dâu đeo vàng đeo đầy người, gia thế nhà chồng gây tò mò

Nguyễn Thảo Trinh (@tharo.trinh, sinh năm 2000) vốn là gương mặt khá quen thuộc trên TikTok, được nhiều bạn trẻ yêu mến. Ban đầu, Thảo Trinh được biết đến là gái xinh học RMIT, có xuất thân từ gia thế “khủng” nhưng lại rất giản dị, gần gũi và không ngại chia sẻ cuộc sống trên MXH.

Đến hiện tại, cô nàng sở hữu hơn 300k người theo dõi, đang làm việc trong ngành thuế và vẫn duy trì đam mê sáng tạo nội dung. Trên trang TikTok của mình, Thảo Trinh chia sẻ nhiều về cuộc sống thường ngày, công việc hay những tips làm đẹp yêu thích và cả chuyện tình yêu của mình.

Mới đây nhất, Thảo Trinh thu hút sự chú ý khi tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn trai lâu năm Tùng Lâm. Được biết, cả hai công khai hẹn hò từ năm 2022, thời điểm này Thảo Trinh cũng được bạn trai cầu hôn. Tuy nhiên đến hiện tại, cặp đôi mới chính thức về chung một nhà.

Thảo Trinh và Tùng Lâm trong lễ ăn hỏi (Nguồn: @phidiepwedding)

Lễ ăn hỏi được diễn ra tại tư gia nhà gái ở Hà Tĩnh, Thảo Trinh lựa chọn tone màu nhã nhặn cho toàn bộ concept đến trang phục trong ngày trọng đại. Cô dâu xuất hiện với diện mạo nhẹ nhàng, truyền thống, không cần quá cầu kỳ nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen bởi visual xinh đẹp, cuốn hút. Bên cạnh đó, Thảo Trinh và Tùng Lâm cũng liên tục khiến netizen xuýt xoa vì độ đẹp đôi, môn đăng hộ đối giữa 2 bên gia đình.

Cũng trong lễ ăn hỏi, nhiều khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi cũng khiến dân tình ngưỡng mộ. Không những thế, quà hồi môn của cô dâu chú rể cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Dù không công khai chi tiết nhưng nhìn cô dâu đeo vòng cổ toàn vàng nặng trĩu cũng đủ khiến cộng đồng mạng trầm trồ.

Cơ ngơi hoành tráng của nhà gái được trang trí cầu kỳ (Nguồn: @phidiepwedding)

Cô dâu chú rể được trao nhiều quà hồi môn bằng vàng (Nguồn: @phidiepwedding)

Một số bình luận từ netizen:

- “Cặp này đẹp đôi có tướng phu thê ghê. Hóng mãi chuyện tình yêu giờ cũng đã về chung nhà rồi”.

- “Mê cả 2 bạn này, đều còn trẻ mà rất giỏi giang, ngoan ngoãn. Cô dâu chú rể hôm nay đẹp xuất sắc”.

- “Có thể nói là cặp đôi đỉnh nhất TikTok. Đều có gia thế khủng nhưng cả 2 đều giỏi, tự lập”.

- “Lễ vu quy hoành tráng quá luôn, cô dâu có gu mà cả hai đẹp đôi thật”.

- “Nhìn đám hỏi mê thật! Cô dâu được trao vàng nặng trĩu luôn”.

Được biết, đám cưới của cặp đôi cũng sẽ diễn ra trong tháng 6 này. Cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận “chấm hóng” và sẵn sàng ăn cưới online cùng với cặp đôi này.

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Thảo Trinh cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc trong bộ hình cưới của mình. Cô nàng cũng không ngần ngại khi đăng status mời mọi người đến chung vui: “Xin trân trọng mời anh chị em, bạn bè đến tham dự đám vui tại tư gia nhà gái. Do lịch có thay đổi gấp nên tụi mình chưa kịp thông báo lại đến mọi người. Mong cả nhà thông cảm và bớt chút thời gian đến gặp gỡ, chung vui cùng tụi mình nhé. Rất mong được đón mọi người”.

Về chuyện tình yêu của mình, dù không chia sẻ chi tiết song Thảo Trinh luôn thể hiện chồng là người xuất hiện và khiến tuổi trẻ của cô trở nên rực rỡ hơn. Cặp đôi cũng thường cùng nhau quay clip trên MXH, Thảo Trinh được chồng cưng chiều và nhường nhịn hết mực.

Thảo Trinh hiện tại đang làm việc trong ngành thuế và vẫn sáng tạo nội dung trên MXH

Ảnh cưới cực tình tứ của cặp đôi

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: Phụ nữ mới