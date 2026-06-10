Tập đoàn Thái Bình Dương cùng doanh nghiệp Nhật Bản đề xuất làm dự án 2.138 tỷ ở Nghệ An

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 ở Nghệ An gần như đã lấp đầy toàn bộ diện tích đất công nghiệp. Ảnh: Văn Dũng

Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc (dự án).



Theo tờ trình, hiện liên doanh CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương - CTCP Quản lý xây dựng Nhật Bản đang là hai doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án trên.



Theo đề xuất của liên doanh nhà đầu tư, dự án được triển khai trên diện tích đất 174,65ha tại xã Tân Châu. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.130 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 320 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn huy động.



Dự án được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 có quy mô 100ha (bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng, đưa công trình vào sử dụng từ quý I/2025 - quý IV/2028); giai đoạn 2 với quy mô 74,65ha (từ quý III/2028 đến quý II/2030).



Dự án đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, đóng góp thu ngân sách địa phương, dự kiến giải quyết việc làm cho 22.500 lao động địa phương.



Theo Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc là dự án hạ tầng khu công nghiệp thuộc dự án nhóm A; trong khu đất đề xuất dự án có 116,34ha đất chuyên trồng lúa phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện.



Căn cứ Quy định số 252-QĐ/TU ngày 5/12/2025 của Tỉnh ủy về những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng, cho chủ trương, cho ý kiến; ủy quyền tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Chủ trương đầu tư dự án; đồng thời chuyển mục đích sử dụng diện tích đất chuyên trồng lúa 116,34ha để thực hiện dự án.

Chân dung liên doanh nội – ngoại



Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) được thành lập vào năm 2001, hoạt động chính trong lĩnh vực Công nghiệp, tổng thầu EPC và bất động sản.



Tại thời điểm tháng 6/2021, Tập đoàn Thái Bình Dương có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hiện do ông Phan Lê Hoàng làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.



Được biết, CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương sẽ góp hơn 198 tỷ đồng (62%) vốn góp vào dự án nêu trên.



Ngoài đề xuất làm dự án nêu trên ở Nghệ An, Tập đoàn Thái Bình Dương đang góp 10% vốn vào dự án Khu công nghiệp Du Long tại tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa), có quy mô 407,3ha, với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng.



Cùng với đó, tập đoàn này đang là cổ đông lớn nhất khi tham gia 93,42% vốn góp vào dự án Cảng Quốc tế Vĩnh Tân tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), có quy mô công suất 8 triệu tấn/năm, với tổng mức đầu tư 2.292 tỷ đồng.



Cũng tại Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), doanh nghiệp này đang góp 91,8% vốn góp vào dự án Nhà máy điện gió Thái Hòa, dự án có quy mô 90MW, với tổng vốn đầu tư 3.879 tỷ đồng, cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia khoảng 250 triệu KWh/năm, doanh thu trung bình khoảng 500 tỷ đồng/năm.



Tại Hà Nội, Tập đoàn Thái Bình Dương đang góp 99,2% vào dự án Tuyến cáp treo Hương Bình nối Hà Nội và tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ), với quy mô chiều dài gần 3km, công suất khoảng 2.000 khách/giờ, tổng vốn đầu tư 1.726 tỷ đồng.



Trong lĩnh vực nhà ở, Thái Bình Dương đang là nhà đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp Tây Hồ Tây tại Hà Nội, quy mô khoảng 1,8ha, tổng mức đầu tư 2.792 tỷ đồng, dự án đang chuẩn bị khởi công...



Trong khi đó, đối tác của CTCP Tập đoàn Thái Bình Dương là CTCP Quản lý xây dựng Nhật Bản (TP. Hà Nội) được thành lập vào năm 2012, là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.



Tại thời điểm tháng 2/2025, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 128 tỷ đồng, trong đó CTCP Archiscience (Nhật Bản) nắm giữ 0,2%, Jun Kawamuro (Tổng giám đốc, Nhật Bản) nắm giữ 99,6%, Keiichiozawa (cá nhân, Nhật Bản) nắm giữ 0,2%.



Được biết, CTCP Quản lý xây dựng Nhật Bản sẽ góp 38%, tương đương 121,9 tỷ đồng để làm dự án tại Nghệ An.



Hiện nay, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản đang tham gia 20% vốn góp vào dự án Khu công nghiệp số 03 tại tỉnh Hưng Yên, với quy mô 159,71ha, tổng vốn đầu tư 2.309 tỷ đồng.



Kể từ khi thành lập đến nay doanh nghiệp từ Nhật Bản đã thực hiện thành công hơn 50 dự án lớn trong cả hai lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn