Sẽ xử lý nghiêm nếu thiếu trách nhiệm, chậm tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh

Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 08/6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh là công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao năng lực khai thác của Sân bay Vinh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.



Dù thời gian qua các Sở, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên lãnh đạo tỉnh thẳng thắn chỉ rõ tiến độ thực hiện một số nội dung vẫn còn chậm. Sự phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc chưa thực sự quyết liệt, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án và các cam kết với nhà đầu tư. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm này.



Để bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh giao các phường: Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 30/6/2026. Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ GPMB trên địa bàn. Các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; khẩn trương hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền.



Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công; phải hoàn thành Dự án Xây dựng đoạn đường hoàn trả phục vụ di dời Đài K1 trước ngày 30/8/2026 và hoàn thành Dự án Nắn chỉnh tuyến kênh tiêu Rào Trường trước ngày 30/9/2026. Đồng thời, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc phát sinh.



Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm đúng quy định pháp luật.



Sở Tài chính tham mưu bố trí, phân bổ đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đáp ứng tiến độ dự án.



Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; chủ động lựa chọn nhà thầu xây lắp. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng. Tập trung nguồn lực, thi công khoa học, hiệu quả, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ cam kết.



Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tiếp tục trực tiếp theo dõi, chỉ đạo sát sao các đơn vị; tập trung tháo gỡ các nút thắt, đặc biệt là việc thống nhất phương án di dời Đài K5 và hoàn trả các công trình quốc phòng. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện chậm tiến độ, thiếu trách nhiệm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.





Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn