"Có nên sạc đầy 100% pin điện thoại?", chuyên gia đưa ra câu trả lời

Có thể bạn đã từng nghe nói rằng việc sạc pin điện thoại và cứ cắm sạc như vậy sau khi đã đầy 100% sẽ ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ lâu dài của pin.



Theo ông Chao-Yang Wang, Giám đốc Trung tâm Động cơ Điện hóa tại Đại học Bang Penn (Mỹ), quan niệm này hoàn toàn có cơ sở.



Ông Wang cho biết: Theo thời gian, "một viên pin sẽ bị chai nhanh hơn nếu bạn luôn sạc đầy 100% so với việc giữ nó ở mức sạc thấp hơn một chút".



Ông Wang lưu ý, nếu bạn thường xuyên sạc điện thoại lên 100%, pin của bạn sẽ bị chai nhanh hơn khoảng 10% đến 15% trong suốt vòng đời của máy so với việc bạn chỉ sạc đến một mức thấp hơn (như 90%). "Mức độ chênh lệch tuy không quá lớn, nhưng bạn hoàn toàn có thể nhận thấy được", ông nói.



Nhìn chung, quá trình chai pin này diễn ra khá chậm và pin điện thoại ngày nay cũng rất bền nên bạn không cần phải quá lo lắng. Ông Wang nhận định: "Pin có thể sẽ thọ hơn các tính năng khác của điện thoại". Nhiều khả năng bạn sẽ muốn đổi điện thoại mới vì những lý do khác như chất lượng camera hay màn hình bị vỡ, trước khi phải đổi vì các vấn đề về pin.



Điều này không có nghĩa là bạn tuyệt đối không bao giờ được sạc điện thoại lên 100%. Dù việc liên tục sạc đầy 100% không tốt cho pin nhưng thỉnh thoảng sạc đầy cũng không sao.



Ông Wang giải thích: "Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu và sự tiện lợi của mỗi người. Nếu có một ngày làm việc cực kỳ quan trọng và bận rộn, tốt nhất bạn nên sạc đầy 100% để có nhiều năng lượng hơn và thời gian sử dụng lâu hơn".





Ảnh minh hoạ.

Dibakar Datta, Phó giáo sư tại Viện Công nghệ New Jersey (Mỹ), cũng nhấn mạnh rằng việc giữ pin ở mức điện áp cao liên tục sẽ khiến pin lão hóa hóa học nhanh hơn. Ngoài ra, việc để pin xuống mức 0% cũng không phải là ý hay. Datta khuyên người dùng nên cắm sạc khi pin còn khoảng 20% và duy trì mức pin lý tưởng từ 20% đến 80%.



Bên cạnh đó, việc sử dụng bộ sạc nhanh cũng có thể gây hại cho pin theo thời gian. Datta cho rằng sạc chậm nên được ưu tiên hơn vì sạc nhanh tạo ra nhiệt dẫn đến pin xuống cấp. Nhiệt độ cũng là yếu tố quan trọng khi pin có thể bị hư hại nếu để ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.



Nếu lo lắng về tình trạng pin, hầu hết smartphone đều cho phép kiểm tra tình trạng pin trong ứng dụng cài đặt. Nếu tình trạng pin dưới 80%, Datta khuyên người dùng nên thay pin.





Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn