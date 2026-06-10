UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo 03 năm thực hiện Chương trình hành động đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Đức Ánh báo cáo

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết từng bước được cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng cao.



Trong tổng số 30 chỉ tiêu cụ thể của Chương trình hành động, đến nay, Nghệ An đã có 08 chỉ tiêu đạt và vượt trước thời hạn, 22 chỉ tiêu chưa đạt, dự kiến phấn đấu đạt vào năm 2030. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá với GRDP bình quân giai đoạn 2023 - 2025 ước đạt 8,11%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2025 ước đạt khoảng 236,5 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng khi tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản giảm xuống còn 20,90% và khu vực dịch vụ chiếm 43,70%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 68 triệu đồng (tương đương 2.689 USD).



Điểm nhấn nổi bật nhất trong giai đoạn này là sự bứt phá trong thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghệ An liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đặc biệt 4 tháng đầu năm 2026, vươn lên vị trí thứ hai cả nước về thu hút FDI, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.



Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số được quan tâm đầu tư, từng bước đồng bộ, hiện đại, nhiều công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả như Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường ven biển, quốc lộ 7C,... Các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh đạt kết quả khá tích cực, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã có bước phát triển mạnh, khẳng định là địa bàn trọng điểm trong thu hút đầu tư, đóng vai trò tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Hạ tầng lưới điện nông thôn tiếp tục được nâng cao với tỷ lệ thôn, bản có điện ước đạt 99,5%. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có bước phát triển tích cực; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.



Trong nông nghiệp, mô hình ứng dụng công nghệ cao đạt gần 40.000 ha (chiếm 13% diện tích) gắn liền với các thương hiệu như Tập đoàn TH, Vinamilk, Masan.... Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đạt nhiều kết quả tích cực khi Nghệ An vươn lên top đầu cả nước với 684 sản phẩm từ 3 sao trở lên.



Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu tăng trưởng còn đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Quy mô GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 68 triệu đồng (tương đương 2.689 USD), còn khoảng cách rất xa so với mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là khoảng 8.000 USD. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu còn chậm và chưa đồng bộ, tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng năm 2030 đề ra là 42 - 42,5% nhưng năm 2025 mới đạt 30,89%; tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP năm 2025 mới chiếm 17,96%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là từ 24%.



Cơ cấu lao động đang có xu hướng dịch chuyển nghịch chiều với mục tiêu phát triển khi tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội tăng; ngược lại, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ giảm. Công tác cải cách hành chính và hiệu quả quản trị công có sự sụt giảm; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) tụt bậc từ thứ 15 (năm 2023) xuống thứ 27 (năm 2024) và thứ 28/34 tỉnh, thành phố năm 2025; chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) giảm từ vị trí thứ 25 (năm 2023) xuống thứ 37 (năm 2024); trong khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 44/63 tỉnh, thành phố.



Kết cấu hạ tầng tuy được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh; một số dự án hạ tầng trọng điểm triển khai còn chậm. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực kỹ thuật và lao động chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại và các dự án FDI quy mô lớn. Liên kết giữa khu vực doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao phát triển chậm. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa trở thành động lực đột phá cho tăng trưởng.



Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; một số chỉ số phản ánh hiệu quả quản trị, điều hành còn giảm thứ hạng so với các địa phương trong cả nước.





Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Danh Hùng đề nghị bổ sung một số kết quả trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hồ Đức Tuấn đề nghị bổ sung một số nội dung vào dự thảo Báo cáo

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến vào kết quả một số chỉ tiêu và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa vào dự thảo Báo cáo, như: Chỉ tiêu về số bác sĩ/01 vạn dân;tỷ trọng về công nghiệp – xây dựng; bổ sung một số nội dung về phát triển không gian kinh tế, số hóa nền kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; một số kết quả ở lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời xem xét lựa chọn nội dung kiến nghị, đề xuất với Trung ương hợp lý...





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Sở Công thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Sở, ngành; đồng thời tiến hành rà soát, cập nhật lại các chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị để bổ sung vào dự thảo Nghị quyết để đánh giá toàn diện về những kết quả tỉnh đã thực hiện và đạt được về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cùng với đó, rà soát các chỉ tiêu còn lại để dự báo đến năm 2030 chỉ tiêu nào có khả năng hoàn thành theo kế hoạch, chỉ tiêu nào cần phải có giải pháp mạnh thúc đẩy để từ đó xác định được nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý cần lựa chọn nội dung kiến nghị, đề xuất với Trung ương thật “sắc”, đúng tầm, phải thật rõ, có giá trị.





Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn