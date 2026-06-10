Đột nhập căn hộ sang trọng của nữ diễn viên Bảo Thanh

Phòng khách của căn hộ rộng rãi và ấm cúng
Là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt, Bảo Thanh chinh phục khán giả bằng diễn xuất chân thực và giàu cảm xúc. Cô để lại nhiều dấu ấn qua các tác phẩm ăn khách như Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con và Những ngày không quên. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bảo Thanh đã xây dựng được vị thế vững chắc trong làng giải trí. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn sở hữu cuộc sống viên mãn với tổ ấm hạnh phúc và khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh sinh năm 1990. Bảo Thanh là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi thuộc thế hệ 9X đóng phim từ nhỏ
Cô từng đạt nhiều giải thưởng danh giá như: Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (năm 2001), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Cánh diều 2015, Nữ diễn viên ấn tượng - VTV Awards 2017 và nhiều huy chương ở liên hoan sân khấu toàn quốc...
Bảo Thanh và ông xã Đức Thắng kết hôn khi còn khá trẻ. Nữ diễn viên lần đầu lên chức mẹ ở tuổi 21 khi chào đón con trai đầu lòng
Đến năm 2020, cô hạnh phúc thông báo mang thai em bé thứ hai. Thời điểm đó, con trai lớn của Bảo Thanh đã bước sang tuổi 10. Năm 2021, nữ diễn viên sinh con gái thành công và đặt cho bé tên thân mật là Nu
Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh hay tham gia các hoạt động giải trí sôi nổi như trước, Bảo Thanh vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Bên cạnh cuộc sống gia đình hạnh phúc, nữ diễn viên còn gây chú ý khi liên tục sở hữu những bất động sản giá trị cùng nhiều xế hộp sang trọng. Mới đây, Bảo Thanh cùng ông xã đi nhận chiếc xe hơi mới và chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân. Chiếc xe mới của Bảo Thanh là Volkswagen Viloran 2023, có giá lăn bánh từ 2,2 đến 2.4 tỷ đồng
Trước đó, cô đã có hai chiếc xe sang màu đỏ hợp mệnh là Mercedes GLC300 trị giá 2,4 tỷ đồng và BMW trị giá khoảng 3,3 tỷ đồng
Được biết, cả nhà nữ ca sĩ đang sinh sống tại một căn hộ sang trọng ở Hà Nội. Dù khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi khoe không gian sống, những hình ảnh được chia sẻ vẫn đủ để hé lộ một tổ ấm mang phong cách châu Âu tinh tế. Căn hộ sử dụng gam màu trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi và thanh lịch. Trong đó, khu vực bếp nổi bật với thiết kế hiện đại, hệ tủ đồng bộ cùng mặt đá cao cấp, góp phần tôn lên vẻ sang trọng cho toàn bộ không gian
Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn ghi điểm với hình ảnh người vợ, người mẹ đảm đang
Mỗi khi có thời gian rảnh, cô thường tự tay vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho chồng con, góp phần giữ gìn không khí ấm áp và hạnh phúc trong gia đình
Qua một số hình ảnh được ông xã chia sẻ, không gian ban công của căn hộ cũng thu hút sự chú ý. Khu vực này được thiết kế thoáng đãng, ngập tràn cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Từ đây, gia đình có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố rộng mở từ trên cao
Nội thất căn hộ chủ yếu sử dụng các gam màu sáng tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn