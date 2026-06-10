Đột nhập căn hộ sang trọng của nữ diễn viên Bảo Thanh

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh hay tham gia các hoạt động giải trí sôi nổi như trước, Bảo Thanh vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Bên cạnh cuộc sống gia đình hạnh phúc, nữ diễn viên còn gây chú ý khi liên tục sở hữu những bất động sản giá trị cùng nhiều xế hộp sang trọng. Mới đây, Bảo Thanh cùng ông xã đi nhận chiếc xe hơi mới và chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân. Chiếc xe mới của Bảo Thanh là Volkswagen Viloran 2023, có giá lăn bánh từ 2,2 đến 2.4 tỷ đồng