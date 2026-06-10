Nghệ An: Không để tài sản công “ngủ quên” sau sắp xếp bộ máy. Ảnh: Văn Thanh

Hơn 4.200 cơ sở đã được bố trí và khai thác



Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã tạo ra những thay đổi lớn trong hệ thống cơ sở vật chất công trên địa bàn Nghệ An. Nhiều trụ sở, công trình sau sáp nhập không còn nhu cầu sử dụng theo công năng cũ, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và xử lý tài sản dôi dư.



Theo đánh giá của Sở Tài chính Nghệ An, việc bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp cơ bản đã đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công được duy trì thông suốt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc thất thoát tài sản.



Kết quả rà soát cho thấy, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 4.378 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý Nhà nước, bao gồm cả các cơ sở tiếp nhận từ cơ quan Trung ương. Trong số này, 4.271 cơ sở đã được giữ lại tiếp tục sử dụng hoặc bố trí theo các phương án khác nhau như điều chuyển làm cơ sở sự nghiệp, chuyển đổi thành thiết chế văn hóa cộng đồng hoặc bàn giao cho các đơn vị Trung ương khai thác.



Đây là con số cho thấy nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành trong việc tận dụng nguồn lực sẵn có thay vì đầu tư mới. Nhiều công trình sau khi được điều chuyển đã tiếp tục phát huy giá trị sử dụng, góp phần tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.



Đối với các cơ sở dôi dư chưa sử dụng, các địa phương cơ bản đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo quản, không để xảy ra tình trạng xuống cấp hoặc hư hỏng do bỏ trống kéo dài.



Tuy nhiên, đến ngày 6/6/2026, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 137 cơ sở nhà, đất đang trong quá trình rà soát hồ sơ pháp lý và hoàn thiện phương án xử lý. Đây là khối lượng công việc không nhỏ khi thời hạn hoàn thành đang đến gần.



Quyết xử lý dứt điểm trước ngày 30/6



Dù kết quả bước đầu đạt được nhiều tín hiệu tích cực, nhưng thực tế cho thấy việc xử lý tài sản công dôi dư trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn không ít khó khăn.



Theo phản ánh của các địa phương, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã được ban hành khá đầy đủ nhưng nhiều quy định còn mang tính khung, chưa có hướng dẫn chi tiết nên quá trình triển khai gặp lúng túng. Một số thủ tục còn kéo dài do chưa thực hiện phân cấp mạnh, khiến địa phương chưa thực sự chủ động trong xử lý các tình huống phát sinh.



Đáng chú ý, tại một số nơi, công tác rà soát, sắp xếp và đề xuất phương án xử lý tài sản công chưa được quan tâm đúng mức. Sự vào cuộc của chính quyền cơ sở còn thiếu quyết liệt, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh Nghệ An.



Trước thực trạng đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải coi việc xử lý tài sản công dôi dư là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại các sở, ngành đã làm phát sinh lượng lớn tài sản công không còn sử dụng theo chức năng cũ. Nếu không xử lý kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ lãng phí rất lớn.



Điều được nhấn mạnh là việc xử lý phải thực hiện triệt để, “đến tận cùng” từng trường hợp cụ thể. Không để bất kỳ tài sản nào bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc trở thành gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.



UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các tài sản chưa được sắp xếp, chưa bàn giao hoặc chưa có phương án khai thác, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026.



Để bảo đảm tiến độ, Sở Tài chính Nghệ An được giao thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc thực hiện. Đồng thời, ngành tài chính tiếp tục giữ vai trò đầu mối tham mưu, kiểm tra, giám sát và tổng hợp các vướng mắc phát sinh để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.



Đối với các tài sản có phương án bán hoặc cho thuê, tỉnh Nghệ An yêu cầu xây dựng quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn thống nhất nhằm tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một cách khác nhau. Các sở, ngành liên quan cũng được giao nghiên cứu ban hành hướng dẫn chi tiết để địa phương thuận lợi trong quá trình triển khai.



Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các cơ sở đã được chuyển đổi công năng sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm tài sản công được khai thác đúng mục đích, phát huy hiệu quả lâu dài.



Việc xử lý 137 cơ sở nhà, đất còn lại không đơn thuần là hoàn thành một chỉ tiêu hành chính. Đây còn là phép thử đối với hiệu quả quản trị tài sản công sau sắp xếp bộ máy. Khi từng mét vuông đất, từng công trình công được đưa vào sử dụng hiệu quả, nguồn lực Nhà nước sẽ được bảo toàn và phát huy giá trị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chống thất thoát, chống lãng phí mà Nghệ An đang quyết liệt triển khai.





Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn