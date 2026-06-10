Công an làm việc với ông bố dùng roi tre đánh con bầm tím

Ngày 10/6, Công an xã Quỳnh Anh cho biết đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.



Ngày 8/6, bà ngoại 50 tuổi, ở xã Nghĩa Hưng, tới thăm cháu trai tại xã Quỳnh Anh (trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu). Nghe cháu nói bị đau, bà vén áo kiểm tra, phát hiện trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Bé bảo do bị bố đánh.

Vết bầm tím trên người bé trai. Ảnh: Hùng Lê

Bà ngoại sau đó đưa cháu tới bệnh viện điều trị, đồng thời trình báo sự việc tới chính quyền địa phương.



Làm việc với Công an xã Quỳnh Anh, người cha thừa nhận đã dùng roi tre để dạy dỗ con vì cho rằng "hư, khó bảo".



Bé trai là con của Đại và vợ cũ. Sau khi ly hôn năm 2018, bé được mẹ nuôi dưỡng. Năm 2023, người cha nộp đơn và được tòa án quyết định giao quyền nuôi con, bé sau đó về sống cùng bố và mẹ kế.





Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net