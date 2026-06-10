Miền Bắc sắp nắng nóng trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 11/6 đến ngày 19/6, thời tiết trên cả nước sẽ có nhiều biến động. Trong khi nhiều khu vực vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm thì Bắc Bộ và khu vực Bắc, Trung Trung Bộ bắt đầu tăng nhiệt, có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng trong những ngày tới.





Cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ những ngày tới duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, từ ngày 12/6, nền nhiệt bắt đầu tăng trở lại, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đến khoảng ngày 13/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C.



Tại Hà Nội, tiết trời mát mẻ vẫn còn duy trì trong sáng 10/6. Từ trưa và chiều, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến nhiệt độ tăng dần, mức cao nhất phổ biến từ 30-32 độ C. Dự báo từ ngày 12/6, Thủ đô sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ trước khi bước vào đợt tăng nhiệt rõ rệt hơn trong ngày 13/6.



Dù nắng nóng có xu hướng gia tăng, khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn tiềm ẩn nguy cơ mưa dông. Từ ngày 13-15/6, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Đối với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, thời tiết những ngày tới phổ biến có nắng nóng cục bộ. Đáng chú ý, từ ngày 13-14/6, nắng nóng có khả năng mở rộng trên diện rộng, khiến nhiệt độ tăng cao tại nhiều địa phương.



Trong khi đó, Tây Bắc Bộ vẫn là khu vực có mưa dông đáng lưu ý trong ngày 10/6 do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mặc dù cường độ mưa đã giảm so với những ngày trước, nguy cơ sạt lở đất vẫn hiện hữu tại các tỉnh miền núi như: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Phú Thọ. Bên cạnh đó, người dân sinh sống ven sông suối, khu vực trũng thấp cần đề phòng lũ quét và ngập úng cục bộ.



Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối và tối. Một số nơi có thể ghi nhận mưa vừa, mưa to, gây ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng. Ngoài ra, các hiện tượng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dân.



Theo dự báo thời tiết từ đêm 10/6 đến ngày 11/6, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối 10/6 có thể xuất hiện mưa dông rải rác. Từ Nghệ An đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.



Thống kê của cơ quan khí tượng cho thấy, đêm 9/6 và rạng sáng 10/6, nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên đã xuất hiện mưa lớn. Một số điểm ghi nhận lượng mưa vượt 60mm như: Mường Tùng (Điện Biên) đạt 93,6mm và Cư Kbang (Đắk Lắk) đạt 63,2mm.



Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hoặc nắng nóng kéo dài để chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.





Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn