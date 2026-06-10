Nghệ An: Một số xã còn tình trạng cán bộ quá tải công việc

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng tính liên thông, trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từng bước phù hợp yêu cầu vận hành mô hình CQĐP2C.



Tổ chức bộ máy khối cơ quan đảng cấp tỉnh được tinh gọn, giảm đầu mối với 5 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy.



Khối chính quyền đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập các sở, ban, ngành cấp tỉnh, giảm 6 sở, ban, ngành (từ 21 xuống còn 15); giảm 33 phòng (từ 135 còn 102); giảm 5 chi cục (từ 14 còn 9). Hiện khối chính quyền cấp tỉnh có 15 sở, ban, ngành, 20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.



Ở cấp xã, Nghệ An đã sắp xếp 412 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã để thành lập 130 ĐVHC mới, giảm 282 ĐVHC. 100% các xã, phường đã thành lập đầy đủ các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và đi vào hoạt động ổn định, không gián đoạn công tác quản lý…



Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới cũng bộc lộ một số khó khăn, thách thức. Khối lượng công việc của nhiều xã, phường tăng lên đáng kể; nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện được chuyển giao trực tiếp về cấp xã, trong khi năng lực, kinh nghiệm, điều kiện bảo đảm thực thi giữa các địa phương chưa đồng đều.



Áp lực công việc với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, chuyển đổi số, tổ chức xây dựng Đảng và giải quyết thủ tục hành chính tăng rất lớn; một số nơi còn tình trạng quá tải, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn.



Việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ; hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các hệ thống phần mềm chuyên ngành còn bất cập, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả vận hành của mô hình.



Theo báo cáo, thực tiễn cho thấy yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy đã cơ bản đạt được, nhưng cần chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và hoàn thiện mô hình tổ chức bên trong các cơ quan cấp xã.

Tác giả: Tuyết Lan

Nguồn tin: baophapluat.vn