Những lỗi khiến thí sinh mất 25-100% điểm thi tốt nghiệp THPT

Nội dung trên nằm trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Theo đó, thí sinh bị khiển trách khi nhìn hoặc trao đổi bài một lần trong buổi thi, đồng thời bị trừ 25% điểm của bài thi đó.



Nếu đã bị khiển trách một lần nhưng tiếp tục nhìn, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp, chép bài hoặc để bạn chép bài của mình, thí sinh sẽ bị cảnh cáo và trừ 50% điểm.



Thí sinh bị đình chỉ thi khi đã bị cảnh cáo một lần, nhưng tiếp tục vi phạm.



Một số trường hợp khác cũng bị đình chỉ thi như: mang vật dụng trái phép như tài liệu, thiết bị truyền và chứa thông tin; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài nội dung không liên quan; gây gổ, đe dọa thí sinh khác hoặc những người làm nhiệm vụ trong kỳ thi...

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Khi bị đình chỉ, thí sinh phải nộp bài, đề thi, giấy nháp cho giám thị và ra khỏi phòng ngay sau đó. Các em sẽ bị hủy kết quả toàn bộ bài thi, đồng nghĩa không được công nhận tốt nghiệp THPT.



Năm ngoái, có 41 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi, coi như trượt tốt nghiệp hoặc không có kết quả để xét tuyển đại học.



Ngoài ra, khi chấm thi, nếu giáo viên phát hiện bài có đánh dấu, thí sinh bị trừ 50% số điểm toàn bài.



Thí sinh bị chấm 0 điểm nếu bị phát hiện chép bài từ tài liệu trái phép, có hai bài làm trở lên ở cùng một môn, bài thi có chữ viết của nhiều người, những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.



Thí sinh nào có hai bài trở lên bị 0 điểm vì những lý do này sẽ bị hủy kết quả toàn bộ kỳ thi.



Trường hợp giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hay để người khác thi hộ, có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung người khác..., thí sinh bị chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền, xử lý theo quy định.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trong hai ngày 11-12/6, là kỳ thi đông kỷ lục. Trong đó, số thí sinh tự do là hơn 63.800.



Thí sinh làm 4 bài, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai trong số các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ.



Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. Hầu hết đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.





Tác giả: Dương Tâm

Nguồn tin: vnexpress.net