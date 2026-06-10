Thủ tướng Timor-Leste vào bếp làm nem cua bể trong nhà hàng Hà Nội

Thủ tướng Timor-Leste chụp ảnh cùng đội ngũ quản lý, nhân viên nhà hàng trưa 9/6.

Trưa 9/6, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao cùng đoàn công tác khoảng 50 người dùng bữa tại Quán Ăn Ngon trên phố Phan Bội Châu (phường Cửa Nam, Hà Nội). Trước đó khoảng 30 phút, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, phong tỏa tuyến đường trước cửa nhà hàng và tạm thời hạn chế phương tiện lưu thông.

"Thủ tướng đặc biệt thích bánh xèo, dành thời gian giao lưu với thực khách và vào bếp trải nghiệm làm món ăn Việt", quản lý nhà hàng Đồng Văn Cường nói với Tri Thức - Znews.

Thủ tướng Timor-Leste thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) từ ngày 7-10/6 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Chuyến thăm và tham dự diễn đàn lần này có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hội nhập của Timor-Leste, khi nước này đã trở thành thành viên của ASEAN cũng như tương lai phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Khảo sát thực đơn trước một tuần

Quán Ăn Ngon mở cửa từ năm 2005, chuyên về các món ăn truyền thống ba miền Bắc - Trung - Nam. Khi mở cửa, quán phục vụ hơn 160 món. Theo năm tháng, số món ăn tăng dần dựa trên thị hiếu của khách hàng và xu hướng ẩm thực, lên đến hơn 220 món.

Nhà hàng gồm hai tầng, nằm trên diện tích gần 1.000 m2, phục vụ tối đa 400 khách. Đây cũng là địa chỉ ẩm thực thuộc danh mục nhà hàng dịch vụ đầy đủ (full-service restaurant), chỉ các nhà hàng có thực đơn đầy đủ chuyên các món ăn thay vì đồ uống, thiên về hướng cao cấp và phục vụ ba bữa sáng, trưa, chiều.

Thủ tướng Timor-Leste (ngoài cùng bên phải) dùng bữa cùng đoàn công tác cấp cao tại nhà hàng trưa 9/6.

Quản lý Đồng Văn Cường cho biết nhà hàng nhận thông tin đặt bàn từ Đại sứ quán Timor-Leste gần nửa tháng trước ngày đón đoàn. Trước khi diễn ra bữa ăn chính thức, đại diện đoàn đã đến khảo sát, dùng thử món ăn và làm việc với nhà hàng để xây dựng thực đơn.

"Các thành viên trong đoàn Timor-Leste làm việc trước khoảng một tuần để thống nhất thực đơn với chúng tôi. Các khâu liên quan đến an toàn thực phẩm, an ninh và kiểm tra mẫu món ăn đều được thực hiện đầy đủ trước khi phục vụ", anh Cường cho biết.

Theo đại diện nhà hàng, thực đơn được chốt trước hơn một tuần với các món ăn truyền thống Việt Nam như nộm, nem cua bể, rau muống xào, bánh xèo, cơm, chè sương sa, đồ uống thảo mộc và cà phê. Đoàn khách không đưa ra yêu cầu đặc biệt về khẩu vị. Nhà hàng lựa chọn các món mang đậm bản sắc ẩm thực Việt Nam, phù hợp với định hướng phục vụ khách quốc tế.

"Phần lớn du khách nước ngoài khi đến Việt Nam đều muốn trải nghiệm các món ăn truyền thống. Nhà hàng có hơn 200 món ăn từ Bắc vào Nam nên có nhiều lựa chọn để xây dựng thực đơn phù hợp cho các đoàn khách quốc tế", anh nói.

Dù đón tiếp đoàn khách cấp cao, nhà hàng vẫn duy trì hoạt động bình thường và phục vụ các thực khách khác trong cùng không gian. Nhờ kinh nghiệm từng tiếp đón nhiều nguyên thủ, đại sứ và các đoàn ngoại giao quốc tế, công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh cũng như phục vụ diễn ra thuận lợi. Sự xuất hiện sau đó của Thủ tướng Timor-Leste khiến nhiều thực khách và nhân viên bất ngờ.

Thủ tướng Timor-Leste chụp ảnh cùng đoàn công tác cấp cao tại nhà hàng trưa 9/6.

Thủ tướng vào bếp cùng nhân viên

Trong thời gian dùng bữa, Thủ tướng Timor-Leste thể hiện sự gần gũi và thân thiện. Không chỉ thưởng thức các món ăn, ông còn đi quanh nhà hàng chào hỏi, giao lưu với thực khách đang dùng bữa tại khu vực chung.

Các gian bếp mở của nhà hàng để lại ấn tượng với vị khách đặc biệt. Ông đeo găng tay làm nem cua bể, đổ bánh xèo, thái dưa chuột cho món nem nướng và cùng nhân viên chuẩn bị các món ăn Việt. Sau bữa ăn, ông còn phụ nhân viên thu dọn bát đĩa.

"Thủ tướng rất thân thiện, hòa đồng với mọi người. Sau khi ăn xong còn uống cà phê, chụp ảnh với nhân viên và các thực khách xung quanh", quản lý nhà hàng kể.

Trong các món ăn được phục vụ, bánh xèo để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Thủ tướng Timor-Leste. Theo anh Cường, vị khách đặc biệt yêu thích cả hình thức lẫn hương vị của món ăn. Chiếc bánh xèo miền Tây với màu vàng óng bắt mắt, kích thước lớn và hình dáng đẹp thu hút ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi thưởng thức, Thủ tướng đánh giá món ăn dễ ăn, hợp khẩu vị và nhiều lần khen "đồ ăn Việt Nam rất ngon". Ngoài bánh xèo, ông còn dùng quýt bạc hà trong bữa ăn và thưởng thức chè sương sa hạt lựu làm món tráng miệng.

Bánh xèo miền Tây được Thủ tướng Timor-Leste đặc biệt yêu thích.

Đại diện nhà hàng cho biết việc được lựa chọn phục vụ đoàn khách là niềm vinh dự đối với tập thể nhân viên. Theo anh, đây không chỉ là cơ hội đón tiếp một nguyên thủ quốc gia mà còn là dịp giới thiệu các món ăn truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

"Chúng tôi tự hào khi được mang ẩm thực Việt giới thiệu đến các vị khách quốc tế. Đó là động lực để nhà hàng tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ và quảng bá giá trị của ẩm thực Việt Nam", anh Cường nói.

Trước đó một ngày, Ngon Garden (chung công ty cùng Quán Ăn Ngon) cũng đón đoàn Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng khoảng 90 quan chức, thành viên tháp tùng và lực lượng an ninh đến dùng bữa trưa.

Nhà hàng dành riêng tầng hai để phục vụ đoàn với thực đơn 11 món đậm bản sắc Việt Nam gồm gỏi cuốn tôm thịt, bánh xèo, nem lụi Huế, nem cua bể, bún chả Hà Nội, phở bò, phở gà và chè sen nhãn.

Theo quản lý nhà hàng Phạm Đức Hòa, Thủ tướng Thái Lan và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự hài lòng với bữa ăn, đánh giá cao chất lượng món ăn cùng sự chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ.

Tác giả: Châu Sa

Ảnh: Nhà hàng cung cấp

Nguồn tin: znews.vn