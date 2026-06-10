Có nên cho con uống thuốc bổ não trong giai đoạn ôn thi căng thẳng?

Mỗi mùa thi đến, không ít phụ huynh tìm mua các sản phẩm được quảng cáo là "thuốc bổ não" với mong muốn giúp con tăng khả năng tập trung, ghi nhớ kiến thức và đạt kết quả học tập tốt hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đối với học sinh khỏe mạnh, việc sử dụng các sản phẩm này không những không cần thiết mà còn có thể tiềm ẩn những rủi ro khó lường.



Chia sẻ với Báo Người Lao động, TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), cho biết phần lớn các sản phẩm được gọi là "thuốc bổ não" trên thị trường hiện nay thực chất là thực phẩm chức năng. Với những học sinh không mắc bệnh lý thần kinh hay thiếu hụt dinh dưỡng, việc sử dụng các sản phẩm này không mang lại lợi ích rõ rệt.

Phụ huynh nên thận trọng khi lựa chọn thuốc bổ não cho con. (Ảnh: vienyhocungdung)

Theo bác sĩ Công, não bộ của trẻ em và thanh thiếu niên vẫn đang trong quá trình phát triển, đặc biệt là vùng vỏ não trước trán - khu vực đóng vai trò quan trọng trong tư duy, lập kế hoạch và kiểm soát hành vi. Việc đưa vào cơ thể những chất có tác động đến hệ thần kinh nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ về hiệu quả và độ an toàn có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài mà khoa học chưa đánh giá hết.



Đồng thời, Báo Sức khỏe & Đời sống cũng cho biết, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có loại thuốc nào có thể thay thế được giấc ngủ chất lượng, chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và phương pháp học tập khoa học.



Trong đó, giấc ngủ được xem là yếu tố quan trọng nhất đối với hoạt động của não bộ. Khi ngủ, não không hề "nghỉ hoàn toàn" mà vẫn âm thầm thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng liên quan đến học tập và ghi nhớ. Những kiến thức tiếp nhận trong ngày ban đầu chỉ được lưu giữ ở trí nhớ ngắn hạn. Trong lúc ngủ sâu, não bộ sẽ sắp xếp, chọn lọc và chuyển những thông tin quan trọng sang trí nhớ dài hạn. Nói cách khác, đây chính là thời điểm não "lưu bài", giúp học sinh nhớ kiến thức lâu hơn và vận dụng hiệu quả hơn trong các kỳ thi.

Thay vì thức khuya học bài, học sinh nên duy trì giấc ngủ khoa học để nâng cao trí nhớ và khả năng tập trung. (Ảnh: Minh họa)

Không chỉ vậy, giấc ngủ còn giúp não bộ loại bỏ các chất thải và độc tố tích tụ sau một ngày hoạt động. Các nghiên cứu thần kinh học cho thấy hệ thống "dọn dẹp" của não hoạt động mạnh nhất vào ban đêm, góp phần duy trì sự tỉnh táo và khả năng tư duy vào ngày hôm sau.



Ngủ đủ giấc cũng giúp cải thiện khả năng tập trung, tốc độ xử lý thông tin và khả năng giải quyết vấn đề. Ngược lại, tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến học sinh dễ mất tập trung, giảm khả năng ghi nhớ, phản xạ chậm hơn và dễ mắc sai sót khi làm bài.



Bên cạnh đó, giấc ngủ chất lượng còn giúp ổn định cảm xúc và giảm căng thẳng mùa thi. Thiếu ngủ làm gia tăng hormone cortisol - loại hormone liên quan đến stress - khiến học sinh dễ lo âu, cáu gắt và áp lực hơn. Một tinh thần thoải mái, được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp việc học tập hiệu quả hơn rất nhiều.



Theo khuyến cáo, học sinh cần ngủ từ 8 đến 10 giờ mỗi đêm. Đây không phải khoảng thời gian lãng phí mà chính là lúc não bộ tiếp tục xử lý và lưu giữ kiến thức đã học.



Bên cạnh giấc ngủ, vận động thể chất đều đặn cũng mang lại lợi ích đáng kể cho não bộ. Chỉ cần khoảng 30 phút đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc bơi lội mỗi ngày có thể kích thích cơ thể sản sinh BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) - một loại protein hỗ trợ hình thành tế bào thần kinh mới và tăng cường kết nối giữa các tế bào não.



Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Não bộ cần nguồn năng lượng ổn định từ các bữa ăn cân bằng, cùng các dưỡng chất như omega-3 có trong cá hồi, cá thu, hạt óc chó; vitamin nhóm B, magie và kẽm.

Học sinh nên được bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý và khoa học trong mùa thi. (Ảnh: unimall)

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên chú trọng chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho con trước khi đến trường, đồng thời tăng cường trái cây, sữa và các loại hạt thay vì bánh kẹo hoặc nước ngọt.



Theo Báo Người Lao động, bác sĩ Công đặc biệt nhấn mạnh việc ép con sử dụng thuốc bổ não không chỉ thiếu cần thiết mà đôi khi còn tạo thêm áp lực tâm lý trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.



Phụ huynh nên hỗ trợ con bằng cách xây dựng thời gian biểu hợp lý, duy trì giờ ngủ cố định, hạn chế sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trước giờ đi ngủ, đồng thời tạo môi trường học tập và nghỉ ngơi yên tĩnh. Ngoài ra, việc lắng nghe và chia sẻ với con cũng rất quan trọng. Áp lực kéo dài có thể làm gia tăng hormone cortisol, ảnh hưởng tiêu cực đến trí nhớ và khả năng tập trung. Một học sinh được động viên, thấu hiểu và có tinh thần thoải mái thường học tập hiệu quả hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào các sản phẩm bổ sung.



Các chuyên gia lưu ý, nếu học sinh có biểu hiện suy giảm trí nhớ, mất tập trung kéo dài hoặc các vấn đề sức khỏe bất thường, phụ huynh không nên tự ý mua thuốc mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phù hợp.



Thông điệp quan trọng trong mùa thi là không có "viên thuốc thần kỳ" nào giúp học sinh học giỏi hơn chỉ sau vài ngày. Giấc ngủ đầy đủ, dinh dưỡng cân bằng, vận động thường xuyên và sự đồng hành của gia đình mới chính là những "thuốc bổ não" tự nhiên, an toàn và bền vững nhất.

Tác giả: Như Ngọc [t/h]

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn