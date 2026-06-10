Thói quen sai lầm khi đeo trang sức đi tập gym

Phòng gym không chỉ là nơi thử thách cơ bắp mà còn là môi trường khắc nghiệt với trang sức. Ảnh: Felix Young/Pexels.



Phòng gym là nơi nhiều người dành hàng giờ mỗi tuần để chăm sóc sức khỏe, nhưng cũng là môi trường khiến trang sức xuống cấp nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Mồ hôi, ma sát liên tục và áp lực từ tạ hoặc máy tập tạo thành bộ ba tác động có thể làm kim loại trầy xước, chấu giữ đá lỏng dần và đẩy nhanh quá trình hao mòn.



Điều đáng nói là phần lớn hư hại không xuất hiện ngay lập tức mà tích tụ qua từng buổi tập, đến khi nhận ra thì món trang sức đã không còn ở trạng thái ban đầu.



Nhiều người cho rằng chỉ cần tránh va đập mạnh là đủ để bảo vệ trang sức khi tập luyện. Thực tế, ma sát mới là yếu tố gây hại nhiều nhất. Khi cầm tạ, đẩy máy hoặc thực hiện các bài tập sử dụng lực tay, nhẫn liên tục bị ép giữa da và bề mặt kim loại cứng.



Áp lực lặp đi lặp lại khiến bề mặt vàng xuất hiện các vết xước nhỏ, làm chấu giữ đá mòn nhanh hơn và tăng nguy cơ biến dạng với những thiết kế mảnh. Ngay cả nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn đeo hàng ngày cũng không nằm ngoài quy luật này.



Mồ hôi cũng là yếu tố thường bị xem nhẹ. Dù không đủ mạnh để phá hủy trang sức ngay lập tức, mồ hôi chứa muối và các khoáng chất có thể tích tụ ở những vị trí khó vệ sinh như mặt dưới viên đá, khe chấu hoặc mắt xích dây chuyền.



Theo thời gian, lớp cặn này làm giảm độ sáng bóng và khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn. Với bạc hoặc vàng trắng, quá trình oxy hóa cũng có thể diễn ra nhanh hơn nếu thường xuyên tiếp xúc với môi trường ẩm và mồ hôi trong thời gian dài.

Mồ hôi và va chạm liên tục đang âm thầm làm giảm tuổi thọ của nhiều món trang sức giá trị. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Nhóm trang sức nên cân nhắc tháo ra đầu tiên là nhẫn đính đá, đặc biệt là các thiết kế có chấu cao hoặc viên đá lớn. Đây là những món dễ va chạm với tạ và máy tập nhất. Một cú cấn nhẹ có thể không làm rơi đá ngay, nhưng đủ để làm chấu lệch hoặc yếu dần theo thời gian.



Vòng tay cứng, vòng bạc hoặc các thiết kế nhiều mắt nối cũng không phải lựa chọn lý tưởng vì dễ bị kéo căng, móp méo hoặc mắc vào thiết bị tập luyện.



Dây chuyền dài và khuyên tai bản lớn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chúng có thể vướng vào máy tập, tóc hoặc quần áo trong lúc vận động mạnh. Không ít trường hợp khóa dây chuyền bị kéo giãn hoặc khuyên tai bị biến dạng chỉ sau vài tháng duy trì thói quen đeo khi tập luyện.



Ngược lại, nếu vẫn muốn giữ trang sức trên người, những thiết kế tối giản, ôm sát cơ thể thường là lựa chọn an toàn hơn. Khuyên tai nụ nhỏ, dây chuyền mảnh không mặt hoặc nhẫn trơn không đính đá ít chịu tác động trực tiếp hơn trong quá trình vận động.



Tuy nhiên, "an toàn hơn" không đồng nghĩa hoàn toàn không có rủi ro. Theo WWD, ngay cả những món đơn giản nhất vẫn chịu ảnh hưởng từ mồ hôi và ma sát nếu được sử dụng liên tục trong môi trường tập luyện.



Quy tắc đơn giản nhất là chỉ đeo những món đồ mà bạn sẵn sàng chấp nhận hao mòn. Với các món có giá trị cao, đính đá quý hoặc mang ý nghĩa đặc biệt, việc cất chúng vào hộp trước buổi tập luôn là lựa chọn an toàn hơn nhiều so với cố gắng giữ trên người.



Không ít người đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho trang sức nhưng lại quên rằng phòng gym là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất đối với các món phụ kiện này.



Một giờ tập luyện có thể không để lại dấu vết rõ ràng, nhưng hàng trăm giờ tích lũy theo thời gian sẽ tạo nên sự khác biệt. Với trang sức, điều quan trọng không phải là có thể đeo khi tập hay không, mà là liệu món đồ đó có thực sự cần phải xuất hiện trong phòng gym hay không.

Tác giả: Thư Vũ

Nguồn tin: znews.vn