Lê Giang Patrik chờ ‘đèn xanh’ từ FIFA để khoác áo ĐT Việt Nam đá AFF Cup

Thủ môn Lê Giang Patrik trở thành công dân Việt Nam hôm 13/5. Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Hôm 13/5, thủ thành Lê Giang Patrik của CLB Công an TP.HCM chính thức được trao quyết định nhập tịch, trở thành công dân Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Lê Giang Patrik vẫn cần hoàn tất bước cuối cùng là chuyển đổi liên đoàn theo quy định của FIFA.

Trước khi về Việt Nam thi đấu, thủ môn này từng khoác áo U21 Slovakia. Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn lên FIFA, đề nghị xem xét trường hợp của Lê Giang Patrik để anh có thể thi đấu cho đội tuyển quê hương của cha trong tương lai. Tính đến thời điểm hiện tại, trên hệ thống FIFA mới chỉ ghi nhận trường hợp tiền vệ Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) hoàn tất chuyển đổi liên đoàn từ Bulgaria sang Việt Nam.



Nếu nhận được sự chấp thuận từ FIFA, thủ môn sinh năm 1992 có thể khoác áo ĐT Việt Nam với điều kiện được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội, gần nhất là AFF Cup 2026 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 7. Trong trường hợp góp mặt, vị trí trong khung gỗ ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ là “cơn đau đầu dễ chịu” của HLV Kim Sang Sik. Lê Giang Patrik sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với hai thủ môn Việt kiều giàu kinh nghiệm khác là Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm, những cái tên đã quen thuộc trong màu áo đội tuyển.

Trên hệ thống FIFA chưa có thông tin chuyển đổi liên đoàn đại diện của thủ thành sinh năm 1992. Ảnh: FIFA

Lê Giang Patrik gia nhập V.League từ mùa giải 2023 trong màu áo CLB Công an Hà Nội và nhanh chóng để lại dấu ấn khi cùng đội bóng này giành chức vô địch. Ở mùa giải 2024/25, anh chuyển sang khoác áo CLB TP.HCM (nay là Công an TP.HCM) theo dạng cho mượn và tiếp tục gắn bó cho đến hiện tại. Tại V.League 2025/26, thủ môn 32 tuổi ra sân 24 trận và có 7 lần giữ sạch lưới.



AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 8/8. ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến hội quân vào cuối tháng 6, trước khi có chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại Hàn Quốc.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn