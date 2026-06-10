Cuộc hôn nhân 10 năm kín tiếng của ca sĩ Nam Cường với vợ hot girl

Thời gian gần đây, ca sĩ Nam Cường bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi các tài khoản cá nhân của anh trên các nền tảng mạng xã hội có những biến động bất thường.

Theo ghi nhận thực tế, trang Facebook cá nhân có tích xanh chính chủ của nam ca sĩ hiện đã chuyển sang chế độ khóa bảo vệ. Toàn bộ các bài viết, hình ảnh từng được đăng tải trước đó đều đã ẩn khỏi trạng thái công khai, khiến người truy cập chỉ có thể tiếp cận được một lượng thông tin vô cùng hạn chế. Đáng nói, trước khi thực hiện động thái khóa trang, tài khoản này cũng đã trải qua nhiều ngày liên tiếp hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ cập nhật mới nào về công việc hay cuộc sống. Sự vắng bóng và thay đổi đột ngột này đã khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về tình hình hiện tại của anh.

Nam Cường (tên thật là Nguyễn Phong Nam Cường, sinh năm 1985 tại Đà Nẵng) là ca sĩ thuộc thế hệ nhạc trẻ những năm cuối thập niên 2000. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, anh chính thức được khán giả biết đến qua bản hit Bay giữa ngân hà, cùng các ca khúc nhạc trẻ như Khó, Lời hứa, Một lần thôi. Bên cạnh ca hát, anh cũng từng tham gia một số bộ phim truyền hình như Những thiên thần áo trắng, Kính vạn hoa và thử sức ở vai trò MC.

Cuộc hôn nhân kín tiếng với bà xã kém 8 tuổi

Về đời sống cá nhân, Nam Cường là người không thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Tháng 3/2016, anh tổ chức đám cưới tại TP.HCM. Buổi tiệc được diễn ra trong phạm vi gia đình, hạn chế sự tác nghiệp của truyền thông và chỉ có sự tham dự của người thân cùng bạn bè thân thiết.

Vợ của Nam Cường là Võ Phương Thảo (sinh năm 1993, kém anh 8 tuổi). Cô tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng tại một trường đại học ở TP.HCM và làm việc trong lĩnh vực tài chính, không hoạt động trong ngành giải trí.

Sau khi lập gia đình, Phương Thảo chọn lối sống khép kín, tập trung vào công việc văn phòng và làm hậu phương cho chồng. Nam Cường từng chia sẻ, do hai vợ chồng làm việc ở hai môi trường khác nhau nên thời gian đầu không tránh khỏi những điểm khác biệt trong suy nghĩ, nhưng cả hai chọn cách đối thoại để dung hòa.

Khi nói về cuộc sống hôn nhân với bà xã hot girl, Nam Cường tiết lộ anh là người lãng mạn và rất nuông chiều vợ, đặc biệt là từ khi mang thai. Theo nam ca sĩ, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, dễ cáu gắt nên người đàn ông phải hiểu tâm lý của vợ.

Cuộc sống làm cha và việc nuôi dạy con cái

Sau nhiều năm chung sống, tổ ấm của Nam Cường và Phương Thảo hiện có hai con trai: con trai đầu lòng (biệt danh Rio, sinh năm 2017) và con trai thứ hai (biệt danh Navin, sinh năm 2019).

Từ khi có con, nam ca sĩ có sự thay đổi lớn về lịch trình sinh hoạt để phù hợp với vai trò làm cha. Anh chủ động hạn chế việc đi diễn xa vào các ngày cuối tuần hoặc các dịp lễ lớn, đồng thời giảm bớt tần suất tham gia các sự kiện giải trí để ở nhà cùng vợ chăm sóc các con.

Trong việc giáo dục con cái, Nam Cường và vợ phân chia công việc rõ ràng, từ việc đưa đón con đi học đến việc chọn trường và định hướng lối sống. Anh từng cho biết, việc nuôi dạy hai con nhỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn và bản thân anh luôn cố gắng giữ không gian gia đình bình lặng nhất có thể để các con tập trung vào việc học tập và phát triển bình thường.

Nam Cường chia sẻ sau khi kết hôn, anh đã thay đổi rất nhiều trong tính cách để hòa hợp với bà xã và ngược lại. Từ khi có con, anh lại lo toan nhiều hơn cho cuộc sống. Có những ngày nam ca sĩ ra đường từ 6 giờ sáng và mãi đến 1 giờ sáng hôm sau mới về nhà.

Tác giả: VV

Nguồn tin: Phụ nữ mới