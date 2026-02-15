Nghệ An phê duyệt kết quả OCOP năm 2025, thêm nhiều sản phẩm mới đạt chuẩn

Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát, điểm du lịch hấp dẫn miền Tây xứ Nghệ được nâng từ OCOP 3 sao lên 4 sao.

Theo thống kê của Hội đồng OCOP tỉnh Nghệ An, năm 2025 có 103 sản phẩm của 55 chủ thể đến từ 37 xã, phường đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng. Trong đó gồm 14 sản phẩm đánh giá lại, 5 sản phẩm đăng ký nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao và 84 sản phẩm tham gia phân hạng lần đầu.

Kết quả cho thấy có 2 sản phẩm được nâng từ OCOP 3 sao lên 4 sao gồm: Nước mắm Cửa Hội của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Nghệ An và sản phẩm Du lịch Hòn Mát của Công ty TNHH dịch vụ và du lịch Hòn Mát. Ngoài ra, một sản phẩm được đánh giá lại đạt hạng 4 sao và 16 sản phẩm khác được đánh giá lại đạt hạng 3 sao.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng công nhận lại 16 sản phẩm OCOP hạng 3 sao của 11 chủ thể. Đặc biệt, có thêm 70 sản phẩm mới của 42 chủ thể được công nhận OCOP 3 sao lần đầu, góp phần làm phong phú hệ thống sản phẩm đặc trưng của Nghệ An.

Nước mắm Cửa Hội của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Nghệ An được nâng từ OCOP 3 sao lên 4 sao.

Các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên được cấp giấy chứng nhận OCOP cấp tỉnh, được sử dụng biểu trưng OCOP trên bao bì, nhãn mác; các sản phẩm công nhận lần đầu và sản phẩm nâng hạng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Thời hạn công nhận sản phẩm là 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, cơ quan thường trực Chương trình OCOP chủ trì tham mưu công bố kết quả, hướng dẫn các chủ thể sử dụng nhãn hiệu OCOP đúng quy định; đồng thời phối hợp các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm sau khi được công nhận.

Chính quyền các xã, phường được yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP. Các chủ thể có sản phẩm đạt hạng phải duy trì tiêu chuẩn chất lượng, không ngừng cải tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Việc công nhận và nâng hạng các sản phẩm OCOP năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho các địa phương khai thác lợi thế đặc sản vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của Nghệ An trong giai đoạn tới.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn