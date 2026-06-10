Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ tại phường Thành Vinh

Đối với dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu C, khu chung cư Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội số 30 tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các tòa nhà CT3A và CT3B theo đúng mốc cam kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra tiến độ dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu C, Khu chung cư Quang Trung vào ngày 02/6/2026

Đối với tòa CT3A, Chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục kiểm tra nghiệm thu công trình trước ngày 30/7/2026; hoàn thành bố trí tái định cư cho người dân vào ở ổn định trước ngày 30/8/2026.



Đối với tòa CT3B, Chủ đầu tư phải hoàn thành phần thô trước ngày 30/9/2026; hoàn thành hồ sơ, thủ tục kiểm tra nghiệm thu trước ngày 30/11/2026 (gửi hồ sơ cho Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2026); hoàn thành bố trí tái định cư ổn định trước ngày 30/12/2026.



Cùng với đó, Chủ đầu tư phải bố trí đầy đủ diện tích sinh hoạt cộng đồng, không gian công cộng và hạ tầng thiết yếu (điện, nước, phòng cháy chữa cháy, thang máy...) trước khi đưa vào vận hành. Tổ chức phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cư dân đang sinh sống trong phạm vi dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố. Trường hợp chậm trễ không có lý do bất khả kháng, Sở Xây dựng sẽ rà soát, báo cáo UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư, định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và đề xuất hướng xử lý vướng mắc. Đối với tòa CT3A, Sở khẩn trương kiểm tra hiện trường, phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết từng hạng mục còn lại trước ngày 10/6/2026. Hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục nghiệm thu; phối hợp với Công ty Cấp nước Nghệ An đôn đốc hoàn thành đấu nối, cấp nước ổn định cho các tòa nhà tái định cư. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý nếu phát hiện chủ đầu tư không đảm bảo tiến độ, không để tình trạng trì trệ kéo dài.



Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung nhân lực hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân tại các nhà chung cư C2, C3, C4 để trình duyệt trước ngày 30/6/2026.



Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát toàn diện Quyết định số 5339/UBND-CN ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh để kịp thời tham mưu điều chỉnh phù hợp với thực tế và pháp luật hiện hành. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng xác định cụ thể nghĩa vụ tài chính phát sinh của Chủ đầu tư do điều chỉnh quy hoạch (nếu có), hoàn thành trước ngày 30/6/2026 nhằm tránh thất thoát ngân sách.



Sở Công thương chỉ đạo Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư lắp đặt trạm biến áp, nghiệm thu và đóng điện vận hành trước ngày 30/7/2026.



Sở Tài chính phối hợp rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư; theo dõi sát sao tiến độ dự án và kịp thời tham mưu các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định nếu chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng.



Công an tỉnh chỉ đạo Công an phường Thành Vinh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm tra, xử lý các hộ gia đình cơi nới cấu trúc làm mất an toàn tại các chung cư cũ.



UBND phường Thành Vinh hoàn tất thủ tục phê duyệt phương án bồi thường; phối hợp tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư công khai, minh bạch và xây dựng phương án tạm cư phù hợp. Ưu tiên bố trí tái định cư tại tòa CT3A cho 08 hộ dân thuộc diện người cao tuổi, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời chủ trì kiểm tra, yêu cầu các hộ dân tháo dỡ các hạng mục cơi nới, bồn nước, biển quảng cáo... nguy hiểm tại các nhà C2, C3, C4, C5, C6; chủ động áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế theo thẩm quyền nếu cố tình vi phạm. Phường phải giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của người dân để hạn chế khiếu kiện phức tạp. Đồng thời, đánh giá mức độ xuống cấp của các nhà chung cư Khu C để đề xuất phương án gia cố, cảnh báo nguy hiểm hoặc di dời tạm thời, đồng thời xây dựng phương án ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân.



Đối với nhà chung cư D2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Thành Vinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 1949/UBND-CN ngày 13/5/2026 và các trách nhiệm theo Nghị định số 98/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ sở hữu đồng thuận triển khai dự án. Phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng nhà D2; đề xuất giải pháp gia cố, chống đỡ hoặc di dời tạm thời để bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.



Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp xây dựng lộ trình, tiến độ chi tiết nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục cho dự án nhà D2.



Ngay sau khi UBND phường Thành Vinh cấp Giấy chứng nhận cho các căn hộ tại nhà D2, hướng dẫn các chủ sở hữu thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thông qua thỏa thuận chuyển nhượng hoặc các hình thức hợp pháp khác, bảo đảm công khai, minh bạch. Khẩn trương rà soát, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư khi nhận được hồ sơ hợp lệ để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc cho UBND tỉnh.





Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn